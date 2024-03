Excellente nouvelle pour le RC Strasbourg avant le déplacement à Nantes

Le RC Strasbourg joue un match crucial, dans la course au maintien, ce samedi soir face au FC Nantes. Pour ce déplacement à la Beaujoire, Patrick Vieira reçoit de très bonnes nouvelles.

Le RC Strasbourg en danger

Les week-ends s’enchaînent et se ressemblent pour le RC Strasbourg. Les Alsaciens n’ont plus remporté un seul match depuis le 7 février et une victoire 3-1 en huitièmes de finale de Coupe de France face au Havre. Ils sont maintenant sur une série de six matchs sans victoires, toutes compétitions confondues, avec un seul nul sur les cinq derniers matchs en Ligue 1.

Sortis d’une défaite 1-0 à domicile face à l’AS Monaco, les hommes de Patrick Vieira sont contraints de réagir pour rebondir au risque de retomber dans la zone rouge. Le RC Strasbourg se déplace au Stade de la Beaujoire pour défier une équipe du FC Nantes également en grande difficulté.

Les Canaris viennent de perdre 2-0 à Marseille et chercheront aussi à relever la tête devant leur public. Les hommes de Jocelyn Gourvennec n’ont plus gagné à domicile depuis 5 matchs, la dernière victoire remontant à décembre 2023. Pour tenter de les couler davantage à domicile, Vieira arrive avec un groupe de 20 joueurs.

Sahi Dion absent, Gameiro de retour

Battu 2-1 à l’aller à domicile, le Racing Club Strasbourg a une revanche à prendre ce samedi mais ce sera sans Moïse Sahi Dion, auteur de l’unique but alsacien à l’aller. A l’inverse, Patrick Vieira a de quoi se réjouir puisqu’il récupère l’un des attaquants les plus importants de son groupe. Il s’agit de Kevin Gameiro.

Meilleur buteur du club avec cinq réalisations, Emanuel Emegha est aussi apte à jouer après avoir un temps été annoncé incertain. Si Jessy Deminguet, qui revient de blessure, est aussi présent dans le groupe, le RC Strasbourg est cependant privé d’un nombre important de joueurs.

Il s’agit d’Ângelo, Abakar Sylla, Lebo Mothiba, Karol Fila et Ismaël Doukouré. Junior Mwanga et Ibrahima Sissoko sont quant à eux suspendus pour accumulation de cartons jaunes.