Luis Diaz au PSG pour remplacer Kylian Mbappé ? La réponse tombe

Pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG aurait des vues sur l’ailier de Liverpool, Luis Diaz. Un journaliste français a fait le point sur cette piste prestigieuse.

Le PSG prêt à casser sa tirelire pour Luis Diaz

Avec le départ à venir de Kylian Mbappé, les rumeurs enflent de plus en plus autour des intentions du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato estival. Après les pistes Victor Osimhen (Naples), Rafael Leao (AC Milan) et Marcus Rashford (Manchester United), les dirigeants du club de la capitale auraient désormais jeté leur dévolu sur Luis Diaz, l’ailier de Liverpool.

« Ces dernières heures, la presse colombienne a évoqué un intérêt du Paris Saint-Germain pour Luis Diaz (27 ans), ailier de Liverpool. Et en effet, l’ancien joueur de Porto figure bien dans la short list parisienne. En fait, la piste de l’international colombien a été initiée… par Antero Henrique, ancien directeur sportif du PSG et aujourd’hui DS de la Qatar Sports League (QSL), toujours influent grâce à son rôle à Doha, sa proximité avec les dirigeants qatariens et certaines personnalités puissantes au club », révèle RMC Sport.

Le média sportif précise toutefois que « si aucune discussion entre les clubs n’a pour le moment eu lieu, difficile d’imaginer les dirigeants anglais demander moins de 80 millions d’euros pour leur joueur. » Mais selon une autre source francilienne, il n’y aurait absolument rien entre le Champion de France en titre et le protégé de Jürgen Klopp.

L’intérêt du Paris SG pour Luis Diaz démenti

Avec 11 buts et 5 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues cette saison, Luis Diaz est un joueur intéressant, qui apporte beaucoup à Liverpool avec son énergie, sa vivacité et des gestes décisifs, mais le Paris Saint-Germain n’en ferait pas une priorité dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé.

« En interne, ce dossier ne fait pas l’unanimité. Aujourd’hui, Luis Diaz n’est qu’un nom sur une short list de plusieurs joueurs, qui va se préciser au fil des semaines et des mois », explique RMC Sport. De son côté, le journaliste Julien Froment de France Info assure qu’il n’y a aucun intérêt du Paris SG pour joueur de Liverpool.

Il explique que c’est l’ancien directeur sportif parisien, Antero Henrique, qui pousse pour placer Luis Diaz au sein du collectif de Luis Enrique parce qu’il a des intérêts financiers dans le deal. Le PSG ne devrait donc pas formuler d’offre cet été pour le coéquipier de Mohamed Salah.