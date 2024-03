Ce jeune buteur dont rêve John Textor pour l’OL

John Textor ne perd pas de temps et prépare déjà son OL pour la saison prochaine. Avec six renforts signés en janvier dernier, le président des Gones a les yeux rivés sur un jeune buteur du championnat belge.

John Textor veut attirer George Ilenikhena à l’OL

L’Olympique Lyonnais poursuit son ascension vers le haut en Ligue 1 et sa révolution sous les ordres de Pierre Sage. Après un coup d’arrêt brusque face au RC Lens, les Gones ont repris leur marche en avant, et viennent d’enchaîner avec deux nouvelles victoires. L’OL est aujourd’hui dixième du championnat français grâce notamment aux renforts enregistrés en janvier pour relever le niveau et la qualité de l’effectif.

John Textor a signé six renforts pour le groupe et se réjouit des résultats obtenus sur le terrain. Cependant, le président de l’OL ne veut pas s’en contenter, d’autant plus que Saïd Benrahma est arrivé en prêt. Avec le rêve de se qualifier pour une compétition européenne via la Coupe de France, le dirigeant américain anticipe sur le prochain mercato avec un jeune buteur dans le viseur.

Après avoir attiré Gift Orban et Malick Fofana, Textor veut encore faire son marché en Belgique, cette fois-ci du côté du Royal Antwerp. Selon le journaliste turc et spécialiste des transferts Ekrem Konur, l’OL s’intéresse fortement à George Ilenikhena, un jeune attaquant franco-nigérian âgé seulement de 17 ans.

John Textor face à une concurrence écrasante pour Ilenikhena

Le gaucher a marqué 14 buts en 39 matchs pour le club de première division belge jusqu’à présent cette saison. Ilenikhena a également pu récemment se battre pour une place régulière à Anvers, c’est pourquoi son club ne le laissera probablement partir que s’il existe une offre correspondante élevée. Surtout quand le nombre de candidats est si important.

Pour réussir à s’offrir le jeune prodige du championnat belge, John Textor va devoir battre les concurrences d’autres géants d’Europe. Le Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur et Arsenal FC sont tous sur le dossier. Les deux clubs anglais disposent surtout d’une puissance financière qui devrait faire une grosse différence.

Reste à voir si le président de l’Olympique Lyonnais décidera de défier ses concurrents pour enrôler Ilenikhena. Toujours sous contrat avec les Belges d’Antwerp jusqu’à l’été 2027, le jeune ailier a une valeur marchande de l’ordre de 7 millions d’euros.