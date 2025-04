RC Lens : C’est la guerre entre Will Still et le vestiaire !

La fin de saison est en train de virer au cauchemar pour Will Still et le RC Lens. Balayé 0-4 par l’AJ Auxerre dimanche après-midi, le jeune technicien semble avoir perdu le contrôle sur son groupe. L’atmosphère serait même tendue entre lui et vestiaire du RCL.

RC Lens : Will Still annonce une fin de cycle après la raclée

C’est sans doute l’une des grosses surprises de cette 31e journée de Ligue 1. Le RC Lens n’a jamais semblé aussi impuissant dans son mythique antre du Bollaert. Face à une équipe de l’AJ Auxerre assez réaliste et solide, les Sang et Or ont vite pris l’eau. En 11 petites minutes, les hommes de Will Still ont concédé 3 buts, pour finalement perdre 4-0.

Si Jonathan Gradit a reconnu que lui et ses partenaires sont passés à côté de leur match, Will Still a tenu à faire passer un message plutôt énigmatique. « Il y a des personnes au club depuis longtemps qui arrivent à la fin d’un cycle, qui ont un choix à faire. C’est partout : le staff, les joueurs, partout… Vous le verrez bien dans les semaines qui viennent… », a-t-il lâché.

Un vestiaire du RCL retourné contre son entraîneur ?

Alors que l’entraîneur du RC Lens a lâché ce qui ressemblait à une petite bombe, une révélation inattendue et surprenante est tombée. Selon Mohamed Toubache-Ter, il y aurait une réelle cassure entre Will Still et son vestiaire. « Un coach de L1 vient de dire : « On sait que c’est la fin d’un cycle pour certains et la fin d’une histoire pour d’autres ! », a d’abord repris l’insider, avant d’aller un peu plus loin. Un coach de L1 vient de dire « On sait que c’est la fin d’un cycle pour certains et la fin d’une histoire pour d’autres !! »



Il a oublié de préciser une chose, son groupe l’a lâché… de nombreux joueurs lui reprochant son management tout en reconnaissant la qualité des séances.— Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 27, 2025

« Il a oublié de préciser une chose, son groupe l’a lâché… De nombreux joueurs lui reprochant son management tout en reconnaissant la qualité des séances », a-t-il ajouté. Pour rappel, en conférence de presse après la débâcle, l’entraîneur des Sang et Or a déclaré : « C’est honteux de proposer ça devant les supporters à qui on doit des excuses ».