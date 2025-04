PSG : L’atout maître de Luis Enrique face à Arsenal !

Luis Enrique et le PSG effectuent un déplacement périlleux à Londres pour défier Arsenal en demi-finales de Ligue des Champions. Un tournant décisif pour la saison d’un Paris SG déjà champion de France. Pour faire tomber les Gunners, le technicien espagnol dispose d’un nouveau joueur dans son effectif.

Le PSG a rendez-vous avec l’histoire en Ligue des Champions

Après la finale de l’ère Covid-19 perdue face au Bayern Munich, le PSG est à deux matchs de retrouver l’ultime match du sacre en Ligue des Champions. Après Manchester City, Liverpool et Aston Villa, le Paris Saint-Germain doit encore se passer d’un autre club anglais sur son chemin pour atteindre son objectif. Cette fois-ci, c’est une équipe d’Arsenal mieux aguerrie qui se dresse sur le chemin de Marquinhos et compagnie.

Mardi soir, le club français a l’occasion de prendre une belle option sur la qualification avant sa demi-finale retour à domicile, au Parc des Princes, le 7 mai prochain. Si proche du but, le groupe de Luis Enrique compte bien tout donner afin d’écrire encore l’histoire. Pour y arriver, l’ancien entraîneur du FC Barcelone peut compter sur un atout qu’on n’avait pas vu venir : Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma a tout changé pour le Paris SG

Longtemps critiqué pour ses performances en demi-teinte, Gianluigi Donnarumma semble avoir vraiment passé un cap cette saison. Une montée en puissance qui tombe au parfait moment puisqu’il s’est sublimé face à Liverpool en huitièmes de finale, avant de sortir encore le grand jeu face à Aston Villa en quarts de finale. Des performances de haut niveau qui lui ont fait changer de dimension.

Le gardien de but italien sera encore très attendu face à des Gunners très forts sur les coups de pied arrêtés. Pour Jérôme Alonzo, le déclic est sans doute venu de ce match à Anfield. « À Liverpool, il y a une bascule. Et le fait d’aller sur tous les centres, je trouve que ça l’a désinhibé et ça l’a rendu meilleur dans le reste, notamment au niveau de sa confiance et de l’aura qu’il dégage », a-t-il confié à L’Équipe. Un niveau de performance à maintenir à l’Emirates Stadium mardi soir.

