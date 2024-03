Jean-Clair Todibo, une guerre ouverte entre l’OGC Nice et Manchester United ?

Jean-Clair Todibo est au centre des rumeurs ces derniers jours du côté de l’OGC Nice. Le défenseur central français est notamment lié à un transfert du côté de Manchester United. Une opération que les Aiglons seraient prêts à bloquer à tout prix.

Jean-Clair Todibo visé par Manchester United

Cet été, Manchester United se prépare à faire le grand ménage au sein de son effectif. Pas moins d’une dizaine de joueurs devraient prendre la porte pour permettre à la direction de signer des renforts pour son nouveau projet. L’un des secteurs visés reste la défense où Raphaël Varane est déjà poussé vers la sortie.

Harry Maguire n’aura plus qu’un an de contrat à la fin de cette saison, Victor Lindelof est loin d’être certain de rester au-delà de l’été et Jonny Evans est en fin de contrat. Seul Lisandro Lopez est certain de rester. Pour faire face à ces potentiels départs, le club anglais a jeté son dévolu sur Jean-Clair Todibo.

Depuis qu’il a rejoint l’OGC Nice, Jean-Clair Todibo ne cesse d’impressionner. Alors que le FC Barcelone songerait à le ramener en Catalogne, Manchester United, propriété de Sir Jim Ratcliffe, le même qui détient le club français, souhaite l’attirer cet été. Mais il semblerait que les Red Devils pourraient être confrontés à une pierre d’achoppement.

Nice prêt à bloquer Jean-Clair Todibo

Entre les deux clubs de la dynastie Ratcliffe, on pourrait assister à une sorte de guerre ouverte d’ici l’ouverture du prochain mercato estival. En effet, selon Football Insider, l’OGC Nice pourrait bloquer tout effort déployé par Manchester United pour signer Jean-Clair Todibo. On prétend que s’ils se qualifient pour l’Europe pour la saison prochaine, ils chercheront à garder Todibo plutôt que de le céder.

L’équipe entraînée par Francesco Farioli est actuellement sixième de Ligue 1 reste dans la course pour une place européenne. Todibo est quant à lui l’un des noms sur la liste restreinte de trois joueurs de Man United parmi les défenseurs centraux ciblés, Jarrad Branthwaite d’Everton étant également une autre piste.