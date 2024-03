OM : Jean-Louis Gasset envoie un message fort aux supporters

Malgré la défaite contre le Stade Rennais (2-0) en championnat, Jean-Louis Gasset reste très optimiste pour la suite de la saison. Il en a profité pour livrer un message aux supporters phocéens.

OM : Les maux de tête commencent pour Jean-Louis Gasset

L’Olympique de Marseille dirigé par Jean-Louis Gasset a connu une fin de série en Ligue 1 ce dimanche, après avoir enregistré trois victoires consécutives contre Montpellier, Clermont et Nantes. En déplacement contre le Stade Rennais, un adversaire direct pour les places européennes, l’OM a été battus 2-0 ce dimanche soir, mettant ainsi un terme à son série de succès en championnat. Cette défaite peut être attribuée en partie au rythme soutenu de trois matchs en semaine, comme l’a souligné Jean-Louis Gasset lors de sa conférence de presse à l’issue de la rencontre.

L’entraîneur de l’OM a en effet dû composer avec de nombreuses absences ces dernières semaines, ce qui a certainement eu un impact sur la performance de l’équipe. Néanmoins, la trêve internationale qui s’annonce sera bénéfique pour permettre à Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers de recharger leurs batteries et de se préparer pour les défis à venir.

Jean-Louis Gasset souligne la nécessité de rester unis

Au classement, l’OM se retrouve actuellement à la 7e place avec 39 points, et devra enchaîner une série de victoires pour espérer décrocher une place qualificative pour l’Europe. Malgré cette défaite à Rennes, Jean-Louis Gasset reste d’ailleurs très optimiste pour le sprint final de la saison et encourage les supporters à continuer de soutenir leur équipe, même dans les moments difficiles.

« Il nous reste aussi deux matches minimum en coupe d’Europe, et on a vu qu’on était capable de faire de grandes choses au Vélodrome (…) Il faut que le public garde confiance, même s’il est déçu ce (dimanche) soir », a déclaré Gasset au micro de Canal Plus, soulignant ainsi la nécessité de rester unis et confiants pour atteindre les objectifs fixés. Après la pause internationale, l’OM abordera un sprint finale qui s’annonce cruciale, émaillé par des rencontres décisives sur la scène européenne. L’OM devra donc redoubler d’efforts pour rebondir après cette défaite et poursuivre sa course vers l’Europe.