Villarreal – OM : Pierre-Emerick Aubameyang, le pire cauchemar de Marcelino

Une fois encore, l’OM s’en est remis à Pierre-Emerick Aubameyang pour sceller sa qualification en quarts de finale de la Ligue Europa, face à Villarreal. Et s’il y a un homme qui n’oubliera jamais l’attaquant gabonais, c’est Marcelino, l’entraîneur du club espagnol, qui a passé une nouvelle soirée difficile.

Villarreal a frôlé la remontada face à l’OM

Personne n’y avait misé un centime. Battu 4-0 à l’aller au Vélodrome, Villarreal n’avait pratiquement aucune chance de renverser le score pour se qualifier devant l’OM. Marcelino avait même déclaré que ce match était « pour dire adieu » à l’Europa League.

Mais tous ceux qui font ce métier depuis longtemps savent que plus le technicien espagnol se croit mort, plus il se croit vivant. Et il s’en est fallu de peu pour que l’exploit soit réalisé. Capoue, Sorloth et Mosquera ont fait rêver le Villarreal CF dans un match où Gerard Moreno, Guedes et même Morales auraient pu permettre au Sous-marin jaune de rétablir la parité sur l’ensemble des deux matchs.

Le troisième but, celui de la fin du match, a mis la Cerámica en extase : tout semblait se concentrer sur un but ultime et définitif, pour réaliser l’inattendu… Mais le pire cauchemar de Marcelino García Toral est apparu : Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang sauve encore l’OM devant le Sous-marin jaune

Photo : Pierre-Emerick Aubameyang

Le Gabonais est sans doute l’adversaire que l’Asturien aurait préféré ne pas affronter dans cette compétition, encore moins à cette étape. Avec un superbe jeu sur le flanc gauche, Aubameyang a scellé le sort de la rencontre et a laissé Marcelino en larmes, littéralement, à la fin du match.

L’action de l’ancien joueur du Barça sur l’aile était stratosphérique et a débouché sur une passe décisive pour Jonathan Clauss, une chose apparemment normale si l’on considère que PEA est le meilleur joueur des hommes de Jean-Louis Gasset, mais le Gabonais est un récidiviste avec Marcelino.

Marcelino et son cauchemar Aubameyang

L’international gabonais de 34 ans est le joueur que Marcelino a le plus affronté dans sa carrière, perdant presque à chaque fois : 5 matchs, 4 défaites et toujours éliminé. Pierre-Emerick Aubameyang face à l’Espagnol, c’est une passe décisive jeudi soir à Villarreal, deux buts contre le même adversaire à Marseille, trois buts à Mestalla dans un Valence-Arsenal en 2019 avec » Marce » comme entraîneur du che, et un autre but à l’Emirates contre le che. Soit un total de 6 buts et une passe décisive en 5 matchs contre l’Asturien.