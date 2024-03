Enrique donne des nouvelles de Lucas Hernandez après Montpellier-PSG

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a donné des nouvelles de son défenseur Lucas Hernandez, remplacé à la mi-temps du match contre Montpellier HSC, dimanche en Ligue 1.

Lucas Hernandez touché contre Montpellier

Titulaire dimanche lors du festival offensif du Paris Saint-Germain sur le terrain de Montpellier HSC (6-2), Lucas Hernandez a vécu une première période compliquée à la Mosson avant de céder sa place à Nuno Mendes à la mi-temps. En conférence de presse après le match, Luis Enrique a révélé que l’international français de 28 ans souffrait d’un problème physique due à une douleur musculaire.

« Lucas a dû sortir prématurément parce qu’il souffrait d’un problème physique. Nous ne voulions prendre aucun risque », a expliqué le technicien espagnol, sans donner davantage de détails sur l’état de forme du natif de Marseille. Aux dernières nouvelles, l’ancien défenseur du Bayern Munich devrait être fixé sur sa situation physique exacte ce lundi.

Lucas Hernandez attendu à Clairefontaine pour des examens

Arrivé l’été dernier au Paris Saint-Germain en provenance du Bayern Munich contre un chèque de 45 millions d’euros, Lucas Hernandez est devenu un élément incontournable de la défense des Rouge et Bleu, avec notamment 35 matches toutes compétitions confondues pour 2 inscrits, où il alterne entre la charnière centrale et le rôle de latéral gauche.

À quelques semaines du choc des quarts de finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone, sa situation préoccupe donc au plus haut niveau le Paris SG. D’après les informations du quotidien Le Parisien, le frère de Théo Hernandez est attendu ce lundi à Clairefontaine pour faire un point avec le staff médical de l’équipe de France.

Le journal régional précise toutefois que le coéquipier de Kylian Mbappé ne souffrirait à priori que d’une lourdeur musculaire et sa participation au rassemblement des Bleus de Didier Deschamps n’est pour l’instant pas remise en cause. Toujours selon la même source, les médecins de l’équipe de France et du PSG ont déjà échangé sur la situation du joueur, dimanche. Une décision définitive sera prise ce lundi.