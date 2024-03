Luis Enrique lâche une grosse annonce sur son avenir au PSG

Luis Enrique et le PSG se sont offert le droit de disputer les demi-finales de la Coupe de France, après une victoire 3-1 remportée mercredi face à Nice. Après la rencontre, l’entraîneur du club de la capitale a fait une confidence sur son séjour à Paris.

Le PSG encore au rendez-vous

Ils étaient attendus après avoir perdu 3-2 face au même adversaire en Ligue 1 et Kylian Mbappé et sa bande ont bien répondu présents. Dans une rencontre qu’ils ont très bien contrôlée, les Parisiens se sont donnés les moyens de vite se mettre à l’abri. Comme un symbole, Kylian Mbappé a placé idéalement le PSG devant au score en marquant à la quatorzième minute.

Fabian Ruiz conforte l’avance des locaux avec le but du 2-2 avant que Lucas Beraldo ne scelle le succès parisien dans ce quart de finale de la Coupe de France, inscrivant son premier but sous les couleurs du PSG. La seule consolation des Aiglons de l’OGC Nice reste l’unique but de Gaëtan Laborde. Le PSG sera ainsi au rendez-vous des demi-finales de la Coupe de France, avec le rêve d’un possible triplé, étant toujours en lice en Ligue des Champions.

La grosse annonce de Luis Enrique qui rassure

L’un des grands artisans de la saison remarquable du PSG, Luis Enrique est tout de même lié à des rumeurs l’envoyant au FC Barcelone. Sans surprise, l’Espagnol a été interrogé après la victoire face aux Niçois et sa réponse a été sans équivoque. L’homme de 53 ans n’a pas manqué l’occasion d’assurer qu’il est heureux à Paris. Il se réjouit de recevoir « que de l’affection de la part du club » qu’il entraîne depuis maintenant huit mois.

Luis Enrique est d’ailleurs pleinement engagé dans sa mission au PSG. Il a confié qu’il travaille avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos « pour un projet à moyen long terme ». Le patron de la barre technique parisienne et sa direction travaillent pour le même objectif et la même vision, avec l’ambition de transmettre en France et en Europe « une équipe qui veut avoir un style de jeu très clair, qui plaît aux supporters ».