Le Stade Rennais a un nouveau visage depuis le retour de Julien Stéphan sur le banc. Mais le nouveau souffle de Rennes est aussi insufflé par un joueur décisif.

Julien Stéphan redonne un nouveau visage au Stade Rennais

Deux semaines après le faux pas face au FC Lorient (1-2), le Stade Rennais a renoué avec la victoire. L’équipe de Rennes s’est imposé face à l’Olympique de Marseille (2-0) et a conforté son rang au classement. Le nouveau visage des Rouge et Noir porte la marque de Julien Stéphan, le coach nommé d’urgence après 12 journées de championnat. Ayant remplacé Bruno Genesio démissionnaire, le 19 novembre 2023, il est en train de redresser la barre du Stade Rennais.

L’équipe était 14e à l’arrivée du technicien de 43 ans. Et elle est actuellement 8e à l’issue de la 26e journée de Ligue 1. Julien Stéphan et son équipe regardent désormais vers le haut. Ils lorgnent précisément les places européennes. Ils n’ont que 4 points de retard sur l’OGC Nice, actuel 5e, à 8 journées de la fin de la saison. La qualification pour la coupe d’Europe est donc encore possible pour le Stade Rennais. Mais à condition qu’il poursuive sa série d’invincibilité.

Martin Terrier, le nouvel homme fort de Rennes

Julien Stéphan peut compter sur Martin Terrier pour atteindre l’objectif du club en fin de saison. Revenu d’une longue absence, due à une blessure au genou (rupture du ligament croisé) contracté la saison dernière, il incarne aussi la renaissance du club breton. Il est auteur de 6 buts et une passe décisive, lors des 8 derniers matchs en championnat. Dimanche, le polyvalent attaquant n’a pas été seulement buteur (à la 21e). Il était également au départ de l’action qui a débouché sur le penalty transformé par Benjamin Bourigeaud (78e).

La prestation de Martin Terrier a été appréciée justement par son entraineur. « Il a été décisif, a réussi un match complet », a-t-il réagi. Quant au buteur, il assure qu’il fait tout son possible pour retrouver son meilleur niveau. « J’essaie de m’engager un maximum à l’entraînement, pour pouvoir retrouver cette sensation de légèreté. […] », a-t-il confié. Dans une période de grâce, Martin Terrain sera très précieux pour le Stade Rennais, dans la dernière ligne droite de la course pour une place dans le top 5.