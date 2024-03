Ligue 1 : course à l’Europe, les statistiques effrayantes de l’OM !

Malgré l’arrivée de Jean-Louis Gasset, l’OM continue de rencontrer des difficultés dans sa course à l’Europe. Et les statistiques du club phocéen face à des concurrents directs s’avèrent inquiétantes.

L’OM peine à remporter des matchs à l’extérieur

Après l’arrivée de Jean-Louis Gasset à la tête de l’équipe, l’Olympique de Marseille a rapidement retrouvé de la confiance et des résultats convaincants. L’OM a enchainé cinq victoires consécutives, toutes compétitions confondues, et s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Cette série de succès semblait très prometteuse, mais les récentes défaites posent des questions sur la véritable force de l’équipe.

La débâcle contre Villarreal en Ligue Europa (3-1) et le revers à Rennes (2-0) ont mis en exergue des problèmes persistants aussi de l’effectif phocéen. Notamment, l’OM a un bilan alarmant lors des confrontations à l’extérieur contre les équipes du top 10 en Ligue 1 cette saison, en ayant perdu ses sept rencontres disputées. Un constat inquiétant émerge également concernant les performances de l’OM contre les équipes mieux classées en championnat.

Aucune victoire face à des concurrents directs dans la course à l’Europe

En effet, selon le journaliste Nabil Djellit, l’OM n’a pas remporté de match de Ligue 1 contre une équipe mieux classée depuis août. Ces statistiques mettent en lumière les difficultés de l’équipe à rivaliser avec les meilleures formations du championnat, ce qui est préoccupant pour une équipe aspirant aux places européennes, voire à une qualification en Ligue des Champions.

Même si l’OM se trouve actuellement à la septième place du classement après 26 journées, à seulement quatre points du quatrième Lille, cela ne masque pas les problèmes récurrents de l’équipe. La concurrence ne se montre pas non plus particulièrement brillante, mais pour progresser, l’OM devra impérativement élever son niveau de jeu face aux adversaires les plus coriaces, comme l’a indiqué Jonathan Clauss.

Le Classico contre le PSG, prévu après la trêve internationale, sera certainement une occasion décisive pour l’OM de montrer sa capacité à rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. En attendant, il faudra travailler sur les faiblesses observées et trouver des solutions pour inverser la tendance lors des prochains matchs décisifs.