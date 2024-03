Ligue Europa : Les stats qui éliminent déjà l’OM face au Benfica

C’est un tirage plutôt clément pour l’OM qui affrontera le Benfica Lisbonne en quart de finale de la Ligue Europa. Toutefois, les Phocéens ont des raisons de craindre une élimination à ce stade de la compétition.

Benfica – OM : Un choc qui rappelle de douloureux souvenirs aux Phocéens

Après sa qualification difficile face au Villarreal (4-0, 3-1), l’Olympique de Marseille connait son prochain adversaire pour les quarts de finale de la Ligue Europa.. Le tirage au sort a réservé à l’OM une double confrontation contre le Benfica Lisbonne, une affiche qui promet d’être intense et pleine de rebondissements. Les Marseillais se déplaceront d’abord à l’Estádio da Luz pour affronter le Benfica le 11 avril prochain, avant de recevoir leur adversaire portugais au Vélodrome le 18 avril.

Cette double confrontation sera décisive un OM déterminé à aller le plus loin possible sur la scène européenne. En cas de qualification face au Benfica, l’Olympique de Marseille devra ensuite se mesurer au vainqueur du quart de finale entre l’Atalanta Bergame et Liverpool, considéré comme l’un des grands favoris de la compétition. Les supporters marseillais espèrent vivre une belle aventure européenne et rêvent de voir leur équipe briller dans ce tournoi.

Cependant, cette affiche contre le Benfica rappelle un douloureux souvenir aux fans olympiens. En 1990, l’OM avait été éliminé en demi-finale de la Coupe d’Europe des clubs champions par le club lisboète à la suite d’une erreur d’arbitrage lors du match retour. Les fans espèrent que cette fois-ci, l’histoire sera différente et que l’OM pourra prendre sa revanche.

Les clubs français ont du mal face au Benfica Lisbonne

Par ailleurs, les statistiques ne sont pas en faveur des clubs français lors des confrontations aller-retour avec le Benfica Lisbonne. Sur 11 duels disputés, les Portugais se sont qualifiés à 9 reprises, démontrant ainsi leur solidité dans cette compétition. Leur dernière victoire contre un club français est récente. Ils se sont imposés contre Toulouse (2-1, 0-0), en 16es de finale de C3, en février dernier. L’OM devra donc réaliser une performance exceptionnelle pour renverser cette tendance et tenter de changer cette statistique défavorable.

Ainsi, la double confrontation entre l’OM et le Benfica s’annonce comme un véritable test pour les hommes de Jean-Louis Gasset. Ces derniers devront faire preuve de détermination, de solidarité et de qualité de jeu pour espérer passer ce cap et continuer leur aventure européenne. Ils peuvent compter sur le soutien sans faille de leurs supporters dans cette quête de succès continental.