L’OM veut frapper un gros coup en Premier League

L’OM a connu un gros coup d’arrêt dans sa course vers les places européennes en Ligue 1. Alors que Pablo Longoria n’est pas encore satisfait de l’effectif phocéen, il s’attaque déjà au prochain mercato, avec une cible en Premier League.

L’OM dans une course contre la montre en Ligue 1

La joie du goût de la victoire retrouvée par l’OM n’est pas allée au-delà des cinq victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Le club phocéen a semblé retrouver sa vitesse de croisière et son rythme depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Alors que les Marseillais commençaient à se rapprocher des places européennes, ils tombent de leur nuage.

Battu par Villarreal mais qualifié de justesse pour les quarts de finale de la Ligue Europa, l’OM est battu 2-0 par le Stade rennais en Ligue 1. Un gros coup d’arrêt qui vient rappeler aux partenaires de Chancel Mbemba qu’ils ont encore du chemin à faire. La défense est d’ailleurs l’un des secteurs identifiés et à renforcer la saison prochaine et l’une des pistes cibles mène à Tosin Adarabioyo, en Premier League.

Tosin Adarabioyo, la bonne pioche de Pablo Longoria

Signer un défenseur était déjà l’une des priorités de l’OM en janvier dernier. Pour assouvir ce désir et combler ce besoin en défenseur, Pablo Longoria aurait identifié Tosin Adarabioyo comme un profil idéal. Auteur de 15 matchs et un but en Premier League, le joueur de 26 ans impressionne avec Fulham. De quoi attirer le dirigeant phocéen qui compte bien profiter de le signer cet été.

Au club depuis 2020, Tosin Adarabioyo arrive en fin de contrat à la fin de la saison. Ce qui le rendra libre de tout contrat et plus accessible à l’Olympique de Marseille, même si Fulham n’a pas l’intention de laisser partir son défenseur central. Le club anglais voudrait bien prolonger Adarabioyo, pour ne pas le voir partir libre.

Le club français n’est cependant pas le seul à s’intéresser au joueur né à Manchester. Le Milan AC et Liverpool suivent aussi la situation de Tosin Adarabioyo.