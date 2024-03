Lyon : Un attaquant blessé donne des nouvelles rassurantes avant le sprint final

Blessé, mais parti quand même en sélection, un joueur de Lyon donne de ses nouvelles. Et elles sont rassurantes.

Saïd Benrahma a repris la course avec les Fennecs

À l’occasion de la trêve internationale, Saïd Benrahma (28 ans) a rejoint la sélection d’Algérie. Convoqué par le nouveau sélectionneur, il a fait le déplacement en Afrique, malgré sa blessure. Touché lors de la victoire de Lyon à Lorient (0-2), il avait cédé sa place à Henrique Silva (76e). Pierre Sage avait ensuite préservé le polyvalent ailier face à Toulouse FC (3-2). Il n’était pas dans le groupe lyonnais au Stadium, en ouverture de la 26e journée, vendredi dernier.

Saïd Benrahma a évidemment fait connaissance avec le successeur de Djamel Belmadi. Il espère récupérer pendant cette trêve. Les nouvelles qu’il a lui-même données sont plutôt rassurantes. « J’essaie de reprendre à courir. Là, je reprends petit à petit », a-t-il confié à DZ Foot.

La recrue espère rejouer avant son retour à Lyon

L’international Algérien (25 sélections) espère rejouer avec sa sélection, avant son retour à Lyon. « Je ne devrais pas être apte pour le premier match (contre la Bolivie) mais pour second face à l’Afrique du Sud, ça devrait le faire », a-t-il annoncé. Pour rappel, Saïd Benrahma est l’une des sept recrues hivernales de l’Olympique Lyonnais. Il a été transféré de West Ham, le 1er février, le lendemain de la fermeture du mercato, grâce à l’implication de FIFA. Il a joué 5 matchs en Ligue 1 et a été titulaire 4 fois avec le club rhodanien, pour un but inscrit.