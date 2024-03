Dall’Oglio rassure sur l’état du groupe de Saint-Etienne, une alerte pour un milieu

Olivier Dall’Oglio a fait un point sur l’état du groupe de Saint-Etienne pour cette semaine. Et les nouvelles sont bonnes dans l’ensemble. Sauf qu’il y a une alerte pour un taulier.

ASSE : Le groupe est fatigué, mais il va bien selon Dall’Oglio

L’entraîneur de l’ASSE et son groupe avaient entamé leur préparation de la semaine, mardi. Avant la séance de ce jeudi, il a donné des nouvelles fraiches des blessés. Touché en première période du match remporté par Saint-Etienne à Bastia (4-0) et absent lors de l’entraînement de mardi et mercredi, Mathieu Cafaro est toujours à l’infirmerie, avec Stéphane Diarra, Dennis Appiah et Lamine Fomba.

Malgré ces absences, Olivier Dall’Oglio s’est voulu rassurant, dans ses propos rapportés par Evect. « Le groupe va bien », a-t-il rassuré, avant de poursuivre : « On a quelques garçons qui ont besoin de souffler, parce qu’il y a quelques tiraillements […], mais il n’y a rien de grave ».

En plus des blessés et des internationaux absents lors de cette trêve internationale (Aïmen Moueffek, Benjamin Bouchouari et Ibrahim Sissoko), le coach des Verts a accordé quelques jours de repos à des joueurs trop sollicités, notamment Mickaël Nadé, Yvann Maçon ou encore Irvin Cardona. « Le groupe est fatigué bien sûr, parce que ces matchs à émotions, ce n’est pas toujours facile », a expliqué le successeur de Laurent Batlles.

Ibrahima Wadji retouche le ballon

Quant à Ibrahima Wadji, il a retouché le ballon ce jeudi, après la course mardi et mercredi. D’après les informations de la source, il a effectué plusieurs gammes de travail athlétique avec le staff médical, avec le ballon. L’évolution de la réathlétisation de l’attaquant augure de son possible retour pour les matchs décisifs de fin de saison, comme l’espère l’entraîneur de Saint-Etienne. Notons que le Sénégalais est absent depuis février, à cause d’une blessure musculaire.

Touché, Thomas Monconduit stoppe la séance

La mauvaise nouvelle de ce jeudi concerne Thomas Monconduit. D’après le média spécialisé, il n’a pas terminé l’entraînement du jour. Le milieu de terrain semblait touché aux adducteurs au niveau de l’aine, quand il a stoppé la séance, après une petite discussion avec le staff médical, comme l’a indiqué le site internet.

Il faut noter que les joueurs présents à l’entraînement collectif de Saint-Etienne n’étaient pas nombreux. Ils étaient au nombre de 13 : Etienne Green, Mahmoud Bentayg, Maxence Rivera, Antoine Gauthier, Anthony Briançon, Gautier Larsonneur, Dylan Chambost, Nathanaël Mbuku, Léo Pétrot, Dylan Batubinsika, El Hadji Dieye, Beres Owusu et évidemment Thomas Monconduit (avant sa blessure).