Vente ASSE : Deux nouveaux candidats pour racheter Saint-Etienne

Deux nouveaux projets de rachat de Saint-Etienne seraient sur la table de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Romeyer et Caïazzo dans l’obligation de vendre pour sauver Saint-Etienne

À 9 journées de la fin du championnat, l’AS Saint-Etienne est sur le podium. Olivier Dall’Oglio et son équipe profitent de la trêve internationale pour peaufiner leur stratégie, afin d’aborder la dernière ligne droite de la saison avec sérénité. Un sprint final décisif au bout duquel les Stéphanois espèrent retrouver la Ligue 1. Le retour en Ligue 1 est en effet un impératif pour la survie du club ligérien. Après deux saisons en Ligue 2, l’ASSE n’aurait plus les moyens d’assurer les salaires et faire face aux autres charges, si elle reste en deuxième division, une troisième saison de suite.

« Saint-Etienne doit absolument retrouver la Ligue 1, seule solution pour préserver de nombreux emplois et éviter une grosse casse sociale en fin de saison », indique Peuple-Vert. Parallèlement à l’espoir du retour de l’ASSE en Ligue 1, les dirigeants cherchent toujours à vendre le club. Après avoir signé deux promesses de vente avec ‘’Panthère Noire’’ Paul Tavares, ancien agent de joueurs, pour 32 M€ (les 13 juin et 19 juillet 2023), Roland Romeyer et Bernard Caïazzo auraient deux projets de rachat sur leur table.

Un ex-journaliste et des investisseurs stéphanois candidats au rachat de Saint-Etienne

Selon les informations de L’Équipe, le premier a reçu discrètement un candidat à la reprise, à l’étude de Maître Olivier Martin, l’avocat historique de l’AS Saint-Etienne, lundi, à Lyon. Le projet de reprise du club ligérien est porté par un sexagénaire stéphanois. Il serait prêt à faire une proposition comprise entre 15 et 25 M€, d’après le quotidien sportif. Dans son projet, l’ex-journaliste veut transformer l’ASSE en club de socios, à l’image de Barcelone, où il réside.

De son côté, Bernard Caïazzo prospecte un peu partout, notamment dans le Golfe et aux Etats-Unis. D’après la source, il poursuivrait en ce moment des discussions avec un groupe entrepreneurs. Le média évoque quatre investisseurs stéphanois, dont un réside à Clermont-Ferrand et un autre à Paris. Ils s’activeraient pour réunir les moyens, afin de faire une offre intéressante aux deux propriétaires de l’AS Saint-Etienne.