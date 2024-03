Foot Mercato : Nice veut prolonger le contrat d’un cadre à une condition

Les dirigeants de l’OGC Nice et un cadre de l’équipe sont en pleine négociation pour une prolongation de contrat. Le deal pourrait être conclu dans les tout prochains jours.

Nice obtient une victoire avant la trêve internationale

L’OGC Nice a mis fin à sa mauvaise série de résultats le samedi dernier lors de son déplacement à Lens. Les hommes du technicien italien, Francesco Farioli ont été performants. Ils ont infligé une lourde défaite au RC Lens au stade Bollaert (1-3). Les Aiglons ont relevé la tête après six matchs sans victoire. Ils ont été battus par Monaco (2-3) et Lyon (1-0).

Après un match nul décevant face à la lanterne rouge Clermont (0-0), les Aiglons ont essuyé deux nouvelles défaites contre Toulouse (2-1) et Montpellier (0-1). En Coupe de France, ils ont été éliminés par l’ogre parisien le mercredi 13 mars 2024 en quarts de finale. Les Azuréens ont finalement sonné la révolte avant la trêve internationale contre l’équipe de Franck Haise pour le compte de la 26e journée du championnat de France.

Dante veut poursuivre sa carrière à Nice

En perte de forme depuis le depuis de cette nouvelle année 2024, le défenseur brésilien et capitaine de l’OGC Nice, Dante ne livre plus des performances convaincantes. Son contrat avec les Aiglons prendra fin en mai prochain. Mais l’international brésilien (13 sélections, 2 buts) souhaite prolonger son bail d’un an. D’après les informations de L’Équipe, Dante serait en pleine négociation pour rester dans ce club la saison prochaine.

Les dirigeants niçois seraient également ouverts à une prolongation du joueur, mais à une condition. Il doit baisser son salaire. En 2019, Dante avait baissé son salaire, passant de 250 000 euros à 150 000 euros mensuels. La direction de Nice pourrait lui proposer un salaire autour de 100 000 euros cette fois-ci.