L’entraîneur de l’OGC Nice, Francesco Farioli ne fait plus l’unanimité au sein du club. Son poste est menacé à cause de la crise de résultats que traverse l’équipe depuis quelques semaines.

Francesco Farioli en manque de solution à Nice

L’OGC Nice a bien entamé la saison, mais depuis quelques semaines, le club a perdu son rythme. Les Aiglons ne parviennent plus à enchaîner les succès. Ils ont aligné cinq matchs d’affilée sans victoire. Ils ont été battus par Monaco (2-3) et Lyon (1-0). Les Azuréens ont concédé un match nul à domicile contre la lanterne rouge Clermont (0-0) et ont essuyé deux revers face à Toulouse (2-1) pour le compte de la 24e journée du championnat français et Montpellier HSC, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Ces statistiques montrent que la machine niçoise est aux arrêts.

Francesco Farioli inquiété ?

Malgré cette crise de résultats, les dirigeants du club ont renouvelé leur confiance au technicien de l’équipe, Francesco Farioli. . « Farioli est-il tranquille sur la fin de saison ? La question ne se pose même pas. Il sera là jusqu’à la fin de saison », a déclaré le directeur sportif de l’OGC Nice, Florent Ghisolfi dans une interview accordée à L’Equipe.

Selon lui, la situation n’est pas très critique. Le technicien est encore l’homme de la situation. « On est en alerte, mais il n’y a pas d’urgence. On a pris 5 points en 7 matches et il faut renverser la situation. Mais on doit transmettre de la sérénité » a-t-il dit.

Mais l’ambiance change au sein du club. D’après les informations de L’Equipe, la direction de Nice n’apprécie plus la crise de résultats. Les dirigeants fustigent son manque d’implication, sa capacité à améliorer la situation. Cette situation pourrait amener les Aiglons à se séparer du technicien italien avant la fin de la saison. Si Francesco Farioli souhaite poursuivre l’aventure sur le banc de Nice, il doit faire feu de tout bois pour redresser la barre contre le RC Lens ce samedi 16 mars 2024 pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Une autre défaite pourrait provoquer le divorce.