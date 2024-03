Mercato : Une recrue de Lyon fait des révélations sur son transfert

Une des recrues hivernales de Lyon a fait des révélations inédites sur son transfert, en janvier 2024.

Mercato : Malick Fofana n’a pas hésité pour donner son accord à Friio

Malick Fofana (19 ans) fait partie des 7 recrues hivernales de Lyon. Il a été transféré de La Gantoise en Belgique, contre un montant de 17 millions d’euros, plus des bonus pouvant atteindre 5 M€ maximum, ainsi qu’un intéressement de 20 % sur la plus-value d’un éventuel transfert. John Texor a sorti le chéquier pour arracher la pépite au club belge. Elle s’est engagée avec le club rhodanien pour 4 saisons et demie, soit jusqu’à fin juin 2028.

Très convoité pendant le marché d’hiver, le milieu de terrain avoue avoir été « surpris » par l’offre de l’OL. Il a confié qu’il n’a pas hésité pour donner son accord à David Friio, dès qu’il a été informé de l’intérêt du club rhodanien. « J’ai eu une discussion avec le directeur sportif de Lyon et j’ai été intéressé par un départ », a-t-il laissé entendre en conférence de presse de la sélection B de Belgique. « Un jour plus tard, je me suis envolé pour Lyon et tout s’est vite passé », a révélé Malick Fofana.

L’offre de Lyon a fait tourner la tête à Malick Fofana

En plus du projet jugé « parfait » et du discours des dirigeants, l’international Espoir belge (6 sélections) a surtout été séduit par l’offre contractuelle de l’Olympique Lyonnais. Il évoque « une proposition qu’il ne pouvait pas refuser ». Après un peu plus de deux mois à Lyon, Malick Fofana ne regrette pas son choix. Selon lui, c’est le « club idéal pour son développement ». Engagé exactement le 10 janvier 2024, le N°11 des Gones a disputé 12 matchs avec l’équipe de Pierre Sage, dont 9 en Ligue 1 et 3 en coupe de France, pour un but inscrit.

La recrue de Lyon est certes encore en mode adaptation, mais elle n’a pas de doute sur ses capacités à s’imposer dans sa nouvelle équipe. Le jeune joueur assure qu’il s’est senti « prêt pour un niveau supérieur », dès qu’il a appris l’intérêt lyonnais.