Mercato PSG : Kylian Mbappé fait une annonce forte sur son avenir

De passage en conférence de presse avec l’équipe de France ce vendredi, l’attaquant Kylian Mbappé a fait une annonce forte sur son avenir avec le PSG.

Kylian Mbappé esquive tout le monde pour son avenir

À la veille du match amical contre l’Allemagne, le capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé, a été assailli de questions sur son avenir par les journalistes venus l’interroger cet après-midi à Clairefontaine. Libre le 30 juin prochain, l’attaquant de 25 ans a refusé de prolonger avec le Paris Saint-Germain et se dirige donc vers un départ gratuit à l’issue de la saison. Annoncé en grande pompe au Real Madrid, le Champion du monde 2018 assure qu’il n’a pas encore rien décidé pour la suite de sa carrière.

« J’ai rien annoncé, parce que je n’avais rien à annoncer. J’ai toujours dit que le jour où j’aurai quelque chose à dire, je viendrai me présenter comme un homme. Tant que je ne l’ai pas fait c’est que je n’ai rien à annoncer », a d’abord lancé Mbappé avant de donner rendez-vous pour son annonce concernant son futur.

« Le jour où j’aurai quelque chose à annoncer, je viendrai. Je ne me suis jamais caché. Désolé de décevoir, mais je n’ai rien de croustillant à annoncer. De toute façon, ce n’est pas un sujet. On est dans un sprint final. L’idée de faire un triplé (Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions) est plus importante que de savoir si je reste ou non. On est vraiment concentré là-dessus », a ajouté le protégé de Luis Enrique.

Alors que le journal L’Équipe annonce régulièrement des scoops sur son futur, Mbappé ne s’est pas privé de taquiner le représentant du média sportif lors de sa conférence de presse.

Mbappé : « Mon avenir ? Vous savez mieux que moi non ? »

Pour une annonce fracassante sur l’avenir de Kylian Mbappé, il faudra donc repasser. À quelques mois de la fin de la saison et de son contrat avec le Paris Saint-Germain, le partenaire de Randal Kolo Muani n’a pas confirmé qu’il quittera la Ligue 1 cet été. Comme à son habitude, l’enfant de Bondy s’est un peu amusé avec un journaliste de L’Équipe qui l’a relancé sur son avenir et une éventuelle signature déjà actée avec le Real Madrid.

« Mon avenir ? Vous savez mieux que moi non ? Demandez à celui qui vous l’a annoncé, il sait lui non ? Tu sais qu’il sait. Demande-lui. Il a dit oui ? Il a toujours raison lui. Moi je sais qu’il a toujours raison lui. Tu sais où il était ? », a taquiné le numéro 10 des Bleus de Didier Deschamps.