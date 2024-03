Mercato : Un joker de Monaco s’impose dans la Principauté

Pour pallier l’absence de Caio Enrique, Monaco a recruté un joker en novembre. Le défenseur déniché en Ligue 2 fait son trou dans la Principauté.

Kassoum Ouattara se fait une place dans l’équipe de Monaco

Ayant perdu Caio Enrique sur blessure (rupture du ligament croisé du genou gauche), en début de saison, l’AS Monaco est allé chercher Kassoum Ouattara (19 ans) à Amiens en Ligue 2. Le club de la Principauté a versé 2 millions d’euros pour récupérer le jeune défenseur. Il a signé un contrat de 4 ans et demi, le 1er novembre 2023, alors que le mercato d’été était déjà refermé.

L’arrière gauche a en effet été engagé sur le Rocher comme joker médical. Une fois à Monaco, Kassoum Ouattara a été confronté à la concurrence d’Ismail Jakobs. Mais il a su profiter de l’absence de ce dernier (il était à la CAN 2023 avec la sélection du Sénégal) pour avoir du temps de jeu.

Mais pas que ! Titulaire à 6 reprises en 2024, le joueur formé à Amiens a marqué surtout des points avec l’équipe d’Adi Hütter. « J’essaie d’abord d’être le plus performant et si je peux marquer ou délivrer des passes décisives, c’est du bonus […] », avait-il déclaré, avant le match de Monaco à Strasbourg.

Kassoum Ouattara pas encore décisif en Ligue 1

Cependant, Kassoum Ouattara n’a pas encore été décisif, en 10 apparitions en Ligue 1 sous le maillot monégasque. « J’ai déjà cette qualité pour les centres, j’espère l’avoir pour marquer », a-t-il promis. Blessé aux ischios après la CAN, Ismail Jakobs a fait son retour. Le transfuge de Ligue 2 va donc devoir faire face à nouveau à la concurrence. « Il faut s’adapter et montrer sa solidité. Mon but est de travailler et de progresser le plus possible […] », a rassuré Kassoum Ouattara.