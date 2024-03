Coup de tonnerre au PSG ! Kylian Mbappé finalement prêt à prolonger ?

Alors que Kylian Mbappé, en fin de contrat le 30 juin prochain, est fortement pressenti au Real Madrid, l’avenir du joueur pourrait connaître un revirement spectaculaire cet été.

Kylian Mbappé prêt à reconsidérer les choses avec le PSG ?

Cité très proche du Real Madrid, alors que son contrat expire le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a pas encore officialisé son départ du Paris Saint-Germain malgré les nombreuses sur le sujet depuis des mois. En conférence de presse avec l’équipe de France ce vendredi, l’international tricolore a préféré botter en touche, indiquant n’avoir rien à annoncer concernant son prochain club.

« Je n’ai rien annoncé parce que je n’avais rien à annoncer. J’ai toujours dit que le jour où j’aurai quelque chose à dire, je viendrai me présenter comme un homme et je parlerai. Donc tant que je ne l’ai pas fait, je n’ai rien à annoncer. Je serai concentré sur l’équipe de France quand viendra l’Euro. Je pense que ce sera réglé d’ici là. Je suis concentré sur l’équipe nationale », a déclaré le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

Qu’à cela ne tienne. L’ancien coach de Toulouse et de l’AS Saint-Étienne, Pascal Dupraz, pense qu’il existe une petite chance de voir Mbappé changer d’avis et rester finalement au Paris SG. « Il fait grand clair, vous avez des journalistes qui le savent et vous savez tous que Kylian Mbappé allait signer au Real Madrid. Malgré tout, j’ai encore envie de croire au suspense (…) J’ai envie d’être égoïste. J’ai encore envie de rêver », a lancé Pascal Dupraz sur RMC Sport, avant d’indiquer le seul élément qui pourrait faire craquer le Champion du monde 2018.

La LDC décisive pour l’avenir de Kylian Mbappé

Sur le plateau de l’émission « Les Grandes Gueules du Sport », le technicien français a expliqué qu’un sacre de l’équipe de Luis Enrique en Ligue des Champions pourrait faire changer d’avis à l’enfant de Bondy, qui pourrait donc renoncer au Real Madrid pour prolonger son bail.

« Une victoire du PSG en C1 pourrait peut-être lui donner envie de rester. Est-ce que le Real Madrid aura les armes pour l’accueillir ? Est-ce qu’il n’y aura pas un troisième larron qui va taper à la porte ? Je fantasme. Parce que j’ai peur que Mbappé quitte la Ligue 1. Mbappé est tellement puissant que la proposition de Kylian Mbappé va faire tomber l’Émir sous le seuil de pauvreté. J’ai cet espoir-là », a ajouté Pascal Dupraz.