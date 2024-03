Mercato PSG : Luis Enrique veut piller le FC Barcelone !

Pour son grand retour sur Twitch, Luis Enrique a dévoilé les noms des joueurs du FC Barcelone qu’il aimerait bien avoir dans son onze de départ au PSG.

Luis Enrique voit 7 joueurs du Barça titulaires dans son PSG

Dernier entraîneur à avoir permis au FC Barcelone de remporter sa dernière Ligue des Champions en 2016, Luis Enrique s’apprête à jouer contre les Blaugranas sur le banc du Paris Saint-Germain. À quelques semaines du quart de finale aller de la Coupe aux grandes oreilles, le technicien espagnol s’est exprimé sur les qualités de l’effectif de son homologue Xavi Hernandez. Et sans prendre de gants, le successeur de Christophe Galtier a reconnu que plusieurs éléments du Barça, sept au total, pourraient bien être titulaires sous ses ordres chez les Rouge et Bleu.

« Sept de leurs joueurs pourraient être titulaires dans toutes les meilleures équipes d’Europe, donc à Paris. Ce n’est pas leur meilleure saison, mais ils restent très dangereux », a confié Luis Enrique, qui cite « Ter Stegen, Araujo, Koundé, De Jong, Gündogan, Yamal et Lewandowski. » Confiant pour son PSG, le tacticien de 53 ans se projette déjà sur les demi-finales avec une préférence entre le Borussia Dortmund et l’Atlético Madrid pour le futur adversaire du PSG.

Luis Enrique veut affronter l’Atlético Madrid en 1/2 finale de LDC

En attendant le 10 avril et le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions, Luis Enrique refuse de prendre le FC Barcelone de haut, mais ne veut pas non avoir peur de l’actuel 2e du championnat de Liga. « Nous devons y aller pas à pas. Nous devons croire que nous sommes capables d’éliminer le FC Barcelone. Aborder ce quart de finale sans peur. La suite, on verra si on se qualifie », a déclaré Luis Enrique, qui aimerait affronter les hommes de Diego Simeone en demi-finale.

« Je préférerais affronter l’Atlético Madrid en demi-finales. Nous avons déjà affronté Dortmund en début de saison, et puis ça me permettrait de retourner une fois de plus en Espagne », a expliqué le coach parisien.