Mercato Stade Rennais : Grosse désillusion pour Julien Stéphan

Proche de prolonger son contrat, Julien Stéphan espérait pouvoir convaincre un cadre de l’équipe de France de le rejoindre au Stade Rennais. Mais c’est la douche froide.

Mercato Stade Rennais : Julien Stéphan rêve d’Olivier Giroud

Profitant d’une interview accordée à Ouest-France en février passé, Olivier Giroud a révélé qu’il a été approché par le Stade Rennais alors qu’il évoluait encore à Chelsea. Mais l’actuel attaquant de l’AC Milan a repoussé l’offre de François-Henri Pinault, le propriétaire du SRFC.

« J’ai toujours apprécié Monsieur Pinault. On a même été un temps voisins à Londres, et il m’avait invité un jour à dîner chez lui, on avait sympathisé avec nos épouses aussi. Il y a eu un intérêt de Rennes, et cela fait toujours plaisir aussi ce capital sympathie que j’ai en France, d’y être reconnu. Mais ce n’est pas dans mes projets d’y revenir », confiait l’international français de 37 ans.

De retour sur le banc du club rennais en novembre dernier, Julien Stéphan aurait prévu de convaincre Olivier Giroud de le rejoindre en Bretagne pour apporter toute son expérience aux Rouge et Noir. Malheureusement, le numéro 9 des Rossoneri à d’autres plans pour la fin de sa carrière.

Olivier Giroud se rapproche des Los Angeles FC

Photo : Olivier Giroud avec le maillot de l’équipe de France.

En effet, selon les toutes dernières informations du tabloïd britannique The Athletic, Olivier Giroud se rapprocherait des Los Angeles FC. Après avoir récupéré Hugo Lloris il y a quelques mois, la franchise américaine, qui compte s’appuyer sur des joueurs d’expérience pour continuer à se développer, aurait l’ambition d’attirer l’ancien avant-centre d’Arsenal au terme de l’exercice en cours.

En fin de contrat avec l’AC Milan en juin, Giroud pourrait bien se laisser séduire par le challenge américain. Les pourparlers devraient d’ailleurs débuter entre les deux parties dans les semaines à venir. Un gros coup dur pour Julien Stéphan et le Stade Rennais.