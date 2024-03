Une star visée par le PSG lâche une grande annonce sur son avenir

Le PSG sera très actif sur le marché des transferts cet été pour pour son nouveau projet post-Mbappé. Luis Campos a plusieurs noms cochés dans ses petits papiers. Une des grandes stars ciblées a fait une grande annonce sur son avenir et la date de sa prise de décision.

Le PSG n’oublie pas Joshua Kimmich

Luis Campos espère bien réaliser une très bonne opération cet été avec le milieu de terrain allemand. A un an de la fin de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, Joshua Kimmich est décidé à changer d’air, même si sa décision finale pourrait aussi dépendre de plusieurs facteurs. Alors qu’il a rejeté des offres de prolongations avec le club bavarois, le milieu de terrain n’est pas fermé à l’idée de rejoindre le PSG, mais explore encore d’autres possibilités.

Kimmich lui-même, selon de nombreuses rumeurs, est aussi ouvert à l’idée de poursuivre sa carrière en Angleterre. Manchester United, Manchester City et Arsenal seraient intéressés par les services du milieu de terrain de l’équipe nationale allemande.

Pas de précipitation pour Joshua Kimmich

Au milieu de toutes ces rumeurs, l’Allemand n’a aucunement l’intention de se précipiter. Kimmich a déclaré à Welt que pour l’instant il n’est pas trop préoccupé par son avenir. Il a indiqué être concentré pour le moment sur sa fin de saison avec le Bayern et que son avenir pouvait attendre. Son objectif est de « terminer cette saison de la manière la plus positive possible ».

Ensuite, il y a l’Euro 2024, l’autre grand rendez-vous qui attend toute l’Allemagne à la fin de la saison. Comme Kylian Mbappé, Joshua Kimmich pourrait fixer le PSG et les autres prétendants juste avant ou après l’Euro. Par ailleurs, il a signifié que le choix du nouvel entraîneur du Bayern influencerait sa décision de rester ou de quitter l’Allianz Arena.