Mercato : L’Atalanta prépare une offre en vue d’un transfert à Lyon

En plus de l’AC Milan et la Juventus, en Italie, l’Atalanta Bergame s’intéresse à un joueur de Lyon en instance de transfert.

La cote de Rayan Cherki en baisse

Bloqué à Lyon par John Textor pendant le mercato d’été dernier, Rayan Cherki devrait faire l’objet d’un transfert cet été. Il veut clairement quitter son club formateur et cela se traduit dans son attitude. Le club rhodanien a d’ailleurs compris son envie de départ et serait prêt à le mettre officiellement sur le marché estival 2024. C’est même un impératif pour la direction Lyonnaise, car le polyvalent milieu offensif n’a plus qu’une année de contrat entre Rhône et Saône.

Fort de son talent et de ses qualités techniques, Rayan Cherki était annoncé comme le Kylian Mbappé de Lyon. Mais il n’a pas progressé comme l’espéraient ses admirateurs. Cette saison, il déçoit les attentes du staff technique des Gones, ainsi que celle de la sélection des Espoirs de France. Du coup, sa cote a chuté sur le marché. Estimée à 30 M€, un temps, elle est désormais évaluée à 25 M€.

L’Atalanta prêt à proposer 15 M€ à Lyon pour Rayan Cherki

De prestigieux clubs comme Manchester United et Chelsea en Premier League ou encore le Real Madrid en Liga et le Bayern Munich en Bundesliga étaient prêts à sortir le chéquier pour s’offrir Rayan Cherki, mais ils ont revu leur prétention à la baisse. En Italie, l’Atalanta Bergame aussi serait intéressé par son profil. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le club lombard veut certes recruter la pépite de Lyon, mais n’entend pas faire une proposition démesurée.

Son offre en préparation serait plutôt dans l’ordre de 15 M€, soit la moitié du montant espéré par John Textor, il y a moins d’un an. Lyon n’est pas en position de force pour négocier, car Rayan Cherki va entrer dans sa dernière année de contrat dès juin 2024. S’il n’est pas transféré cet été, il serait libre de signer avec le club de son choix, sans indemnité de transfert donc, dès janvier 2025. Ce qui serait une grosse perte pour l’Olympique Lyonnais.