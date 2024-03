Rayan Cherki, l’OL peut-il déjà se frotter les mains ?

Rayan Cherki est l’un des joueurs dont l’avenir à l’OL est plus que jamais incertain. Le milieu offensif est poussé vers la sortie et cet été pourrait bien être le début d’une nouvelle aventure pour le joueur de 20 ans.

Rayan Cherki intéresse la Real Sociedad

A l’Olympique Lyonnais en Ligue 1, il y a plusieurs joueurs de haut niveau dans l’effectif et l’un des plus notables est Rayan Cherki. Ce Français d’origine algérienne est l’une des grandes sensations d’un des plus grands clubs de France et dont les performances et la qualité ne sont pas passées inaperçues.

Désormais, la direction d’Anoeta considère qu’il est un joueur clé à prendre en compte cet été. La Real Sociedad pourrait perdre plusieurs morceaux de son noyau dans le prochain marché et c’est pourquoi elle envisage la signature de Rayan Cherki de Lyon.

Bien qu’il soit l’une des stars du club français, il peut partir à la recherche de nouvelles opportunités. Il pourrait également se retrouver dans l’une des équipes toujours protagonistes de la Liga.

Photo : Rayan Cherki

Premiers contacts établis entre Rayan Cherki et la Real Sociedad

Il a ainsi été possible d’établir que l’entourage de Roberto Olabe a contacté les agents du footballeur français. A 20 ans, il fait partie des nouveaux milieux offensifs issus du football français et dont la projection est assez impressionnante.

Cherki fait partie de l’équipe de France des moins de 21 ans et souhaite continuer à progresser. Avec l’OL lui qui est auteur de 3 buts et 5 passes décisives, bien qu’il soit moins utilisé par Pierre Sage. Dans cet ordre d’idées, pour que la Real Sociedad puisse faire sortir Rayan Cherki de l’OL, elle devra payer une bonne somme.

Actuellement, le footballeur est évalué à 25 millions d’euros et dispose d’un contrat qui s’étend jusqu’à l’été 2025. Son contrat a été récemment renouvelé, mais il semble qu’il n’y aura pas de prolongation au-delà de cette date. Une occasion de réaliser une bonne affaire pour John Textor.