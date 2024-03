Deux bonnes nouvelles tombent pour le Stade Brestois avant Lorient

Le Stade Brestois se déplace sur le terrain du FC Lorient le dimanche 31 mars 2024 pour le compte d’une affiche de la 27e journée du championnat français.

Le Stade Brestois en grande forme en Ligue 1

Le Stade Brestois réalise une belle saison en Ligue 1. Les hommes du technicien français, Eric Roy sont à la deuxième place du classement derrière le leader le Paris Saint-Germain. Le club a déjà assuré son maintien dans l’élite cette saison. Il vise une compétition européenne la campagne prochaine.

Les Brestois ont aligné 3 victoires consécutives contre Marseille (1-0), Strasbourg (0-3) et Le Havre (1-0) avant d’être battus à Lens (1-0). Ils ont tenté de se redresser avant la trêve internationale, mais ils ont encore lâché des points face au LOSC Lille.

Bonne nouvelle pour le Stade Brestois

Après le rassemblement international, le SB29 va affronter le FC Lorient. Les Merlus se battent de leur côté pour se maintenir à l’issue de la saison. Avant cette rencontre, le technicien du club, Eric Roy peut sourire. Il enregistre le retour du latéral gauche Amavi. L’effectif de l’équipe sera au complet pour cette affiche. Le buteur Romain Del Castillo (5 buts et 5 passes décisives) et l’attaquant Le Douaron (4 buts) seront disponibles pour cette rencontre. Les milieux de terrain, Satriano, Lees-Melou (4 buts), Camara (5 buts) et Magnetti sont aussi opérationnels.

Coup dur pour le FC Lorient

L’entraîneur du FC Lorient, Régis Le Bris enregistre plusieurs forfaits pour cette rencontre. Le milieu Boisgard, le latéral Benjamin Mendy, et le défenseur Igor Silva sont tous blessés. L’attaquant béninois évoluant au FC Lorient, Aiyegun Tosin est suspendu. Il a été expulsé lors de la rencontre entre le FC Lorient et l’AS Monaco pour le compte de la 26e journée du championnat de France, suite à un énorme tacle sur la cheville du défenseur monégasque Wilfried Singo.