Le clan Luis Diaz répond à Nasser al-Khelaïfi pour un transfert au PSG

Les dirigeants du PSG auraient ciblé l’ailier gauche de Liverpool, Luis Diaz pour le prochain mercato d’été après l’annonce du départ de Kylian Mbappé. Le père du joueur a réagi aux rumeurs.

Luis Diaz dans le viseur du PSG

Le Paris Saint-Germain sera très actif sur le prochain marché des transferts suite à l’annonce du départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison. Il va rejoindre le Real Madrid. La signature n’est pas encore officielle, mais les négociations sont presque bouclées. L’attaquant du PSG qui arrive en fin de contrat avec le champion de France en titre va relever un autre challenge en Espagne. Les dirigeants du PSG ont déjà acté son départ et s’activent en coulisses pour trouver son remplaçant. Le club français a en tête plusieurs pistes pour remplacer le champion du monde 2018. Victor Osimhen (Naples), Rafael Leão (AC Milan), Luis Diaz (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United) sont tous pressentis pour succéder à Kylian Mbappé.

D’après les informations du média El Pais, Luis Diaz est dans le viseur du PSG. Le club de la capitale française suit ses performances et a jeté son dévolu sur lui. L’ailier colombien est un cadre de l’équipe des Reds. Cette saison, il a disputé 38 matchs avec Liverpool, dont 30 titularisations. Il a inscrit 11 buts et a délivré 3 passes décisives. Ses statistiques suscitent l’intérêt des pensionnaires du Parc des Princes.

Luis Diaz sur le départ cet été ?

Le père du joueur, Luis Manuel Diaz est monté au créneau et s’est prononcé sur l’avenir de son fils. Selon les informations de la Cadena Ser, il a indiqué que la destination préférée par son fils est l’Espagne. Il n’a pas fermé la porte à un départ de Luis Diaz cet été. « Il n’y a rien eu de très sérieux avec le Real et l’Atletico. Avec Liverpool, tout était plus précis. Il souhaitait vraiment signer Luis. On espérait qu’il puisse jouer ici à Madrid. Falcao était déjà passé par là, James Rodríguez aussi. Finalement, cela ne s’est pas produit, mais l’espoir existe encore. Il joue et les clubs sont très à l’écoute de sa situation », a expliqué Luis Manuel Diaz.

Le PSG va continuer sa recherche pour renforcer son équipe la saison prochaine.