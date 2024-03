Deux bonnes nouvelles tombent à Lyon avant la venue de Reims

Pierre Sage a reçu de bonnes nouvelles à l’issue de la trêve internationale. Blessé, deux recrues hivernales de Lyon ont rejoué avec leur sélection et ils sont rentrés sans bobo.

Saïd Benrahma s’est jaugé san souci avec l’Algérie

La Ligue 1 reprend du service dès vendredi (21h), avec le derby entre Lille et Lens. Quant à Lyon, il affrontera le Stade de Reims, samedi à Décines (17h). Pour cette rencontre de la 27e journée du championnat, Pierre Sage peut compter sur deux de ses recrues, qui étaient blessés avant la trêve. Touché à la cuisse contre Lorient (9 mars) et absent lors du déplacement de Lyon à Toulouse (15 mars), Saïd Benrahma (28 ans) a profité de la trêve pour se remettre sur pied. Cependant, il n’était pas à l’infirmerie ou de repos. Il a rejoint la sélection d’Algérie.

C’est donc avec les Fennecs que l’ailier a repris l’entraînement, le dimanche 24 mars, avant de disputer le deuxième match des Algériens face à l’Afrique du Sud, mardi. Sur le banc de touche au coup d’envoi de la rencontre amicale, le néo-Lyonnais a disputé les 23 dernières minutes. Et il a été impliqué sur le but égalisateur de Yassine Benzia (3-3, 70e). Selon les informations d’Olympique et Lyonnais, Saïd Benrahma a terminé le match sans souci.

Orel Mangala a joué avec la Belgique, il est en forme pour la reprise

Les nouvelles sont également bonnes pour Orel Mangala (26 ans). Malade face à Lorient (2-0) et absent du groupe qui a affronté Toulouse (3-0), le milieu de terrain de Lyon a aussi fait son retour à la compétition, avec la sélection de la Belgique. Resté sur le banc de touche contre l’Irlande, il était titulaire face Angleterre à Wembley (2-2). La recrue des Gones a joué 82 minutes, avant de céder sa place à l’ancien buteur de Lens, Loïs Openda. Comme Saïd Benrahma, Orel Mangala s’est jaugé sans souci. Ce qui augure d’un retour en forme avec l’équipe de Pierre Sage.