Mercato LOSC : Le Real Madrid n’a pas lâché Leny Yoro

L’avenir de Leny Yoro continue de faire l’actualité mercato au quotidien, avec le défenseur central du LOSC annoncé au Real Madrid. Alors que des rumeurs annonçaient que le club espagnol serait prêt à renoncer au joueur de 18 ans, Florentino Pérez prépare bien son coup.

Leny Yoro, une priorité pour le Real Madrid

Lorsque Florentino Pérez et José Ángel Sánchez ont un joueur dans le viseur, ils vont aux nouvelles pour l’attirer à Madrid. Ils le font généralement parce qu’ils veulent toujours former le meilleur Real Madrid possible. Parmi les nombreux qu’ils comptent signer cet été, il y a des joueurs du calibre de Kylian Mbappé ou Alphonso Davies en plus de jeunes valeurs avec beaucoup de projection comme Endrick, et bientôt Leny Yoro.

Pour le moment, de nombreux managers du Real Madrid semblent convaincus que ces trois là ne seront pas les seuls à arriver au Real Madrid cet été. Ces derniers mois, l’intérêt des Merengue pour Leny Yoro s’est accru. En janvier, le PSG a posé des questions sur lui, mais Lille a confirmé qu’il ne le laisserait pas partir pour moins de 100 millions d’euros. Après les Parisiens, de plus en plus de clubs de Premier League se sont rapprochés du jeune talent français.

Le Real Madrid favori à la signature de Leny Yoro

La grande question qui se pose parmi les supporters du Real Madrid est de savoir si le conseil d’administration donnera son feu vert au défenseur central lillois Leny Yoro. La réponse est oui, comme l’a souligné Fabrizio Romano. À l’heure actuelle, les discussions sur la signature du jeune défenseur sont plus intenses que jamais.

Lille continue d’affirmer vouloir faire un gros profit sur lui, mais ils sont pieds et poings liés alors que le contrat du jeune défenseur central se termine en 2025. C’est là que Florentino Pérez veut serrer la vis au club Français.

On parle d’un prix de 60 millions d’euros, un montant qui pourrait être inférieur tant que le Real Madrid autorisera un prêt d’un an à Lille. Si Nacho ne renouvelle pas son contrat, Yoro sera presque certainement un footballeur merengue. En cas de renouvellement, ils pourraient également entreprendre son incorporation de façon progressive.