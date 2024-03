Mercato PSG : Le Barça prépare une grosse trahison au Paris SG

Avec le départ annoncé de Xavi Hernandez en fin de saison, le Barça pourrait jouer un vilain tour au PSG lors du prochain mercato estival. La menace serait sérieuse.

Mercato PSG : Le Barça ne lâche pas Luis Enrique

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, Xavi Hernandez a déjà annoncé qu’il quittera ses fonctions d’entraîneur du FC Barcelone au terme de la saison en cours. Excédé par les critiques, l’ancien milieu de terrain des Blaugranas veut permettre au club d’entamer une nouvelle ère avec un nouvel entraîneur dès cet été.

Cependant, le Mundo Deportivo assure que la direction du club culé tente de convaincre le technicien de 44 ans de changer d’avis et de poursuivre son travail de reconstruction encore au moins une saison de plus. En cas de refus de Xavi, les dirigeants seraient donc dans l’obligation de nommer un nouveau coach et la priorité de Joan Laporta se nommerait Luis Enrique.

Actuellement sur le banc du Paris Saint-Germain, le tacticien catalan aurait plusieurs partisans au sein de la direction barcelonaise, notamment le président Laporta et le directeur sportif, Deco. Le club espagnol serait prêt à foncer pour rapatrier son ancien entraîneur si Xavi confirme sa décision de partir.

Luis Enrique, priorité numéro 1 pour remplacer Xavi au Barça ?

Photo : Luis Enrique

En cas de départ de Xavi, le FC Barcelone pourrait avoir le choix entre l’Allemand Hansi Flick et l’actuel coach de la Castilla, la réserve barcelonaise, Rafael Marquez. Mais le grand rêve des dirigeants barcelonais serait de convaincre Luis Enrique de revenir dans le club avec lequel il a remporté la Ligue des Champions en 2015.

Le Mundo Deportivo explique notamment que le successeur de Christophe Galtier au PSG est le choix numéro 1 des dirigeants catalans, à la fois pour « sa qualité d’entraîneur, pour son expérience, pour sa forte personnalité, pour son charisme, pour sa connaissance de la maison et pour son engagement clair envers les jeunes. »

Nommé en juillet dernier, Luis Enrique a récemment avoué vouloir honorer son contrat avec le Champion de France en titre, mais le Barça aimerait jouer sur son attachement pour le club espagnol pour le pousser à trahir le Paris SG. Affaire à suivre donc…