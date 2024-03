Vente OM : Des détails sur une possible arrivée de Zinedine Zidane

Dans l’hypothèse d’une vente OM aux Saoudiens, Zinedine Zidane est présenté comme la cible prioritaire pour diriger le club. La Légende française montre de l’intérêt à ce projet, mais aussi des exigences non-négociables.

Vente OM : Les conditions pour une arrivée de Zinedine Zidane dévoilées

Zinedine Zidane et l’Olympique de Marseille entretiennent une relation spéciale, même si le technicien français n’a jamais eu l’occasion de défendre les couleurs du club phocéen en tant que joueur. Néanmoins, son attachement à la ville de Marseille et à l’OM est indéniable, ce qui fait de lui, aux yeux des supporters, le candidat parfait pour entraîneur le club phocéen.

En effet, depuis sa deuxième démission du Real Madrid à l’été 2022, Zinedine Zidane est régulièrement présenté comme le futur entraîneur de l’Olympique de Marseille, notamment suite à des discussions présumées avec des représentants saoudiens intéressés par le rachat du club. Cette théorie autour de la vente OM s’est renforcée après les révélations exclusives de France Bleu, indiquant que le triple vainqueur consécutif de la Ligue des champions avait donné son accord pour devenir le manager général de l’OM en cas de rachat du club par l’Arabie saoudite.

Les récents propos de Robert Pires, ancien joueur de l’OM et proche de Zinedine Zidane, ajoutent également du poids à cette thèse. Dans une interview au Media Carré, l’ancien milieu de terrain a en effet affiché son désir de voir Zizou à la tête de l’OM, soulignant toutefois que le projet proposé devrait répondre au préalable aux exigences du technicien français.

Zinedine Zidane accorde une importance capitale à la qualité de l’effectif

Selon Pires, Zinedine Zidane n’a pas vraiment intéressé par l’appât du gain. Il accorde plutôt une importance primordiale à la qualité de l’effectif et à la possibilité de recruter des joueurs capables de remporter des titres. « Zizou à l’OM, honnêtement ouais, j’aimerais bien le voir (…) Mais il faut que le projet soit intéressant », a-t-il confié.

« Que ce soit avec les Saoudiens ou un autre pays… C’est l’effectif qui est important pour lui, et c’est normal », a ajouté l’ancien international tricolore. Ces déclarations laissent entrevoir la possibilité d’un rapprochement entre Zinedine Zidane et l’OM, sous réserve que le projet proposé réponde aux attentes du technicien français. Le rôle potentiel des investisseurs saoudiens dans cette éventuelle collaboration sera donc très important, notamment en ce qui concerne le recrutement de joueurs de qualité pour renforcer l’équipe phocéenne dans l’avenir.

Mais pour le moment, la vente OM, impliquant une arrivée de Zinedine Zidane, est loin de se concrétisée. Et même si rien n’est encore confirmé dans ce dossier sensible, le rêve de voir Zidane apporter son expertise et sa vision au club phocéen reste une perspective intrigante pour l’avenir de l’Olympique de Marseille.