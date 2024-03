Vente OM : Zidane est intéressé, la confirmation venue de l’Italie

Zinedine Zidane est régulièrement associé à la vente OM en cas de rachat du club par les dirigeants saoudiens. Et la légende française semble bien intéressée par ce projet de grande envergure.

Vente OM : Zinedine Zidane, le candidat idéal pour succéder à Jean-Louis Gasset

Bon nombre d’amateurs de football s’interrogent toujours sur la prochaine destination de Zinedine Zidane. Après avoir pris quelques années sabbatiques suite à sa deuxième démission du Real Madrid, le technicien français exprime désormais son désir de retrouver un banc de touche. Son nom est dès lors associé à plusieurs clubs. Si le Bayern Munich ou encore Manchester United sont évoqués, l’Olympique de Marseille semble être l’option la plus attrayante et la plus plausible.

En effet, l’OM serait déjà en pourparlers avancés avec des investisseurs saoudiens pour la vente du club. Cette opération pourrait représenter une bouffée d’air frais pour le club phocéen, confronté à des difficultés financières. Malgré l’intransigeance de Frank McCourt, le propriétaire actuel, l’arrivée des Saoudiens représente la solution tant attendue pour ramener le club phocéen au sommet. D’ailleurs, selon les informations relayées par Thibaud Vézirian, l’Arabie saoudite est déterminée à boucler la vente OM et l’officialisation de cette transaction pourrait intervenir dès la fin de la saison en cours.

Dans ce contexte, avec l’arrivée des Saoudiens à la tête du club, de nombreux changements sont attendus à l’Olympique de Marseille, notamment au poste d’entraîneur. Plusieurs sources concordantes affirment que Zinedine Zidane aurait déjà conclu un accord avec la monarchie saoudienne pour prendre les rênes de l’équipe en cas de rachat de l’OM. Cette annonce fait écho aux rêves des supporters marseillais qui voient en Zinedine Zidane le candidat idéal pour diriger leur équipe la saison prochaine. Il viendrait alors pour succéder à Jean-Louis Gasset, dont le départ est prévu. Et ce rêve semble réciproque.

Zinedine Zidane a la « nostalgie » de Marseille

Le technicien français, même s’il n’a jamais porté les couleurs de l’OM en tant que joueur, reste très attaché à la ville de Marseille, où il a grandi. La possibilité de diriger l’équipe phocéenne en cas de rachat par les Saoudiens aurait même ravivé une certaine nostalgie chez Zinedine Zidane, selon les dires de La Gazzetta dello Sport. L’ancien entraîneur du Real Madrid ne serait pas contre l’idée d’entraîner l’OM.

Cette hypothèse est accueillie avec enthousiasme par les supporters, qui imaginent déjà Zidane Zidane redonner sa splendeur d’antan à l’Olympique de Marseille. Cependant, rien n’est encore confirmé et il faudra attendre les prochaines semaines pour voir si ce scénario se concrétise. En attendant, les spéculations et l’excitation autour d’une possible vente OM continuent de nourrir les discussions dans la cité phocéenne.