PSG Mercato : La réponse est tombée pour Robert Lewandowski !

Publié par JEAN-LUC D le 29 juin 2022 à 05:05

PSG Mercato : Le Paris SG surveillerait la situation de Robert Lewandowski avec le Bayern Munich. Une affaire pourtant compliquée pour le club parisien.

PSG Mercato : Robert Lewandowski pas intéressé par le Paris SG ?

Alors que Neymar pourrait mettre les voiles durant ce mercato estival, Robert Lewandowski fait partie des pires envisagées par Luis Campos afin de renforcer l’attaque du Paris Saint-Germain. Après huit années de bons et loyaux services, l’international polonais ne cache plus son envie de changement et un transfert pourrait intervenir cet été. Le buteur de 33 ans ne disposant plus que de douze de mois de contrat avec le club bavarois.

Toutefois, même s’il quittait le championnat allemand d’ici le 31 août prochain, Lewandowski ne ferait pas vraiment de la destination française l’un de ses premiers choix pour la suite de sa carrière. Dans un entretien avec le quotidien catalan Sport, Tomasz Włodarczyk, journaliste polonais très proche de l’avant-centre bavarois, explique notamment que le joueur n’est pas motivé par la Ligue 1 et donc un transfert au Paris SG est quasiment impossible.

« Partir au PSG ? Je doute fortement que cela se produise. Robert est à la recherche de défis qui le motivent. Le PSG remporte la Ligue 1 chaque année et rien ne le motive à y jouer. Lewa veut l'Espagne et veut jouer le Clásico. Le Bayern est un club mondial, mais lorsque vous parlez des plus grands clubs, vous pensez directement au Barça, au Real Madrid, à Manchester United et à Liverpool. Barcelone n'est pas dans son meilleur état, mais Robert veut le ramener là où il mérite d'être », a confié Tomasz Włodarczyk. Le PSG est donc fixé dans ce dossier, qui ne semble toutefois pas aussi facile pour les Blaugranas.

PSG Mercato : Le Bayern Munich fixe le tarif pour Lewandowski

Selon les renseignements recueillis par le journaliste Marc Behrenbeck, après plusieurs semaines d’intransigeance, le Bayern Munich serait désormais ouvert à un départ de Robert Lewandowski cet été. Le spécialiste mercato de Sky Deutschland assure que le champion d’Allemagne à juste voulu traîner dans ce dossier avec l’objectif de faire monter la surenchère dans cette affaire. Surtout avoir le temps nécessaire pour lui trouver un digne successeur.

Toujours selon la même source, la seconde proposition du FC Barcelone serait restée sans suite puisque Joan Laporta et les dirigeants barcelonais proposeraient une somme moins importante que les 60 millions d’euros que le Bayern réclamerait dorénavant pour son numéro 9. Intéressé par les services de Lewandowski, le vice-champion serait toutefois disposé à monter son offre jusqu’à 50 millions d’euros.

Hors course, le Paris Saint-Germain surveille de loin ce dossier.