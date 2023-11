Alors que l’Arabie saoudite insiste pour la vente OM, de nouveaux investisseurs s’impliquent dans les négociations avec Frank McCourt.

Vente OM : Frank McCourt en négociation avec d’autres investisseurs

Le feuilleton autour de la possible vente de l'Olympique de Marseille à l'Arabie saoudite connaît de nouveaux rebondissements. Après une première offre de 200 millions d'euros en 2020, rejetée par Frank McCourt, les dirigeants saoudiens ne se découragent pas et reviennent à la charge pour cette grosse opération. Cet intérêt permanent commence à porter ses fruits.

Initialement, Frank McCourt se montrait intransigeant dans les négociations, en espérant obtenir une offre de plus d'un demi-milliard avant de céder son OM. Cependant, les récents événements autour du club phocéen ont apparemment influencé son état d'esprit. David Berger, journaliste de Canal+, a révélé d’ailleurs l’existence de négociations avancées entre le propriétaire de l’Olympique de Marseille et des dirigeants saoudiens, suggérant que la vente du club pourrait être finalisée dès le mois de janvier.

De son côté, Thibaud Vézirian reste plus prudent concernant le calendrier précis de cette future transaction. Il évoque plusieurs fenêtres de tir possible. « Le timing de la vente ? Je ne peux pas vous le dire. Juin, janvier, novembre, il y a plusieurs fenêtres de tir, on verra l’histoire », a-t-il déclaré sur sa chaîne Twitch. Par contre, l’ancien journaliste de L’Équipe confirme l'implication de nouveaux investisseurs dans les négociations.

Des milliardaires indiens s’invitent dans le processus de rachat de l’OM

Parmi ces nouveaux acteurs, Thibaud Vézirian cite notamment Rodolphe Saadé, PDG de la CMA-CGM et sponsor principal de l'Olympique de Marseille. Le milliardaire franco-libanais semble déterminé à jouer un rôle clé dans les pourparlers, ce qui souligne l'importance des partenaires commerciaux dans le processus de la vente OM. De plus, des hommes d'affaires indiens, dont leur identité n'est pas précisée, sont également mentionnés, élargissant ainsi la palette des investisseurs potentiellement impliqués dans cette opération de grande envergure.

« Les Saoudiens sont là, les Indiens sont là, CGA CGM est là », a-t-il ajouté. Toutes ces démarches viseraient à faciliter la future vente de l'OM à l'Arabie saoudite. Mais pour le moment, il n’y a aucune confirmation des parties concernées. Du côté de la direction marseillaise, on préfère garder le silence sur ce dossier. Même si le président Pablo Longoria aurait déjà apporté quelques assurances à son entraîneur Gennaro Gattuso sur cette affaire qui perdure.