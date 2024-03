Mercato OL : John Textor trouve le remplaçant de Pierre Sage

La direction de l’OL discute de l’avenir du technicien français, Pierre Sage. Il pourrait quitter le banc des Gones malgré les bons résultats du club.

Pierre Sage sur le banc de l’OL la saison prochaine ?

Le technicien de l’Olympique lyonnais, Pierre Sage a pu relancer les Gones dès son arrivée sur le banc du club. Sous sa houlette, l’OL brille et vise une place à l’Europe la saison prochaine. Sur les 17 derniers matchs de l’OL toutes compétitions confondues, Pierre Sage et ses hommes ont remporté 14 victoires, et ont essuyé trois défaites. Le club rhodanien est en lice pour la Coupe de France. L’OL affrontera Valenciennes en demi-finale de cette compétition. En championnat, les Lyonnais ont presque réussi à assurer le maintien. Le club occupe la 10e place au classement.

Selon L’Equipe, les dirigeants du club pensent déjà à l’avenir de Pierre Sage sur le banc de l’Olympique Lyonnais. La direction du club ne lui a pas encore annoncé sa décision. Les discussions se poursuivent. Le président du club, John Textor et le nouveau directeur sportif, David Friio seraient en pleine négociation pour sceller le sort du technicien français.

L’OL cible Paulo Fonseca pour l’après-Pierre Sage

Les dirigeants lyonnais pourraient ne pas prolonger le contrat de Pierre Sage à la fin de cette saison. D’après les informations de L’Équipe ce jeudi 28 mars 2024, John Textor aurait des vues sur un autre entraîneur de Ligue 1. Il s’agit du technicien du LOSC Lille, Paulo Fonseca. Le contrat du Portugais avec les Dogues prendra fin en juin prochain.

Son venir avec le club nordiste reste incertain. Le média précise que les dirigeants lillois envisageraient de le conserver la saison prochaine, mais aucune décision n’est encore prise. Paulo Fonseca pourrait décider de relever d’autres défis ailleurs. L’OL flaire le coup et pourrait lui formuler une offre à la fin de la saison.