Célébration des 90 ans de l’ASSE, Dall’Oglio lance un message fort

Olivier Dall’Olgio a attiré l’attention des supporters de l’ASSE sur une éventuelle sanction, si la célébration des 90 ans à Geoffroy-Guichard tourne mal.

Les supporters de Saint-Etienne se mobilisent massivement contre Concarneau

Plusieurs groupes de supporters de l’AS Saint-Etienne ont décidé de célébrer les 90 ans du club ligérien, lors de la réception de Concarneau, le 6 avril (15h). Les Green Angels, les Indépendantistes et l’USS ont choisi cette rencontre pour faire la fête dans les tribunes. Et ils ont commencé à se mobiliser massivement. En début de semaine (lundi), ils avaient déjà réservé plus de 30 000 places.

Les fans de Saint-Etienne sont certainement partis pour battre le record d’affluence dans le Chaudron cette saison, lors de la 31e journée de Ligue 2. Dénombrés à 36 277 spectateurs face à Auxerre (9 mars), ils devraient dépasser ce chiffre lors de la venue de Concarneau. Ce qui est une bonne nouvelle pour Olivier Dall’Oglio et ses joueurs.

Le coach des Verts a demandé leur soutien en plus grand nombre, notamment lors des 4 matchs restants à domicile. « La force des supporters est énorme. On aura besoin d’eux pour pouvoir monter », avait-il lancé comme appel, en conférence de presse.

L’appel de Dall’Oglio au peuple vert pour éviter une suspension

Toutefois, il souhaite que les supporters de l’ASSE évitent de s’exposer à une sanction de la Ligue de football professionnel (LFP). Surtout lors des festivités annoncées. Il demande que leur célébration se fasse dans les règles, sans débordements. « Est-ce qu’on doit se priver d’une ou deux tribunes ? Je ne pense pas », a-t-il prévenu. « Pourquoi on se priverait de cette force et de cette énergie-là ? Il ne faut surtout pas », a insisté l’entraineur des Verts.

Selon Olivier Dall’Oglio, il faut éviter de tomber sous le coup d’une suspension, comme c’est présentement le cas des supporters de Nantes. Ces derniers sont frappés d’un huis clos total au stade de la Beaujoire, lors de la réception de Lyon, le dimanche 7 avril, ainsi que de la fermeture de la Tribune Loire, face à Rennes et Lille.