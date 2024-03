OGC Nice : Francesco Farioli face un gros dilemme avant Nantes

Francesco Farioli va avoir quelques maux de tête au moment de composer son onze entrant contre le FC Nantes ce dimanche à l’Allianz Riviera. L’entraîneur de l’OGC Nice fait face à une hécatombe au milieu de terrain de son équipe.

Francesco Farioli face à une pénurie de milieux de terrain

La course à l’heure à l’Europe devient encore plus intense au moment où la Ligue 1 aborde sa dernière ligne droite. Après la défaite du RC Lens, l’OGC Nice a une très bonne occasion de prendre ses distances en cas de victoire. Cependant, la mission ne sera pas facile pour le club dirigé par Francesco Farioli. Les Aiglons font face à une grosse pénurie de milieux de terrain avant cette rencontre face au FC Nantes.

Selon un rapport médical de l’OGC Nice, Farioli sera privé de quatre milieux de terrain pour cette rencontre. Khéphren Thuram et Pablo Rosario seront suspendus pour la rencontre, tandis que Youssouf Ndayishimiye et Morgan Sanson sont blessés. Le premier a subi un revers dans sa convalescence suite à une blessure au quadriceps et pourrait également rater le prochain match contre le Stade de Reims, selon Farioli.

Farioli peut compter sur Terem Moffi

Sanson, quant à lui, s’est blessé au mollet contre le RC Lens lors du dernier match avant la trêve internationale, et le joueur prêté d’Aston Villa ne s’est pas remis à temps pour affronter les Canaris. Sofiane Diop reste également absent pour Nice. L’international marocain se remet encore d’une blessure au pied.

La bonne nouvelle au milieu de toutes ces défections est le retour de Terem Moffi. Sorti en cours de jeu contre le RC Lens avec un problème physique, l’attaquant nigérian a repris les entraînements, donc « il sera de la partie », a assuré Francesco Farioli.