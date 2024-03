PSG : Mbappé titulaire contre l’OM ? Enrique répond cash à Riolo

Alors que Daniel Riolo estime que Luis Enrique ne devrait pas se passer de Kylian Mbappé contre l’OM, l’entraîneur a évoqué la présence de son attaquant lors du Classique de dimanche.

Daniel Riolo met en garde Luis Enrique pour Kylian Mbappé

En clôture de la 27e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome ce dimanche, à 20h45. D’après le journal Le Parisien, Kylian Mbappé pourrait débuter ce Classique sur le banc des remplaçants. Avec la belle avance du PSG sur le Stade Brestois, son dauphin au classement, Luis Enrique fait de la demi-finale de la Coupe de France une priorité devant le match de dimanche soir contre l’OM.

Le technicien espagnol souhaite donc avoir un Mbappé bien reposé et bien frais mercredi prochain contre le Stade Rennais. Pour Daniel Riolo, l’importance du Classique exige que les deux équipes alignent leurs meilleurs éléments. Luis Enrique ferait donc une grave erreur en se privant de Mbappé au coup d’envoi de cette rencontre.

« Selon moi, le match contre l’OM, c’est de l’histoire, c’est très important pour les deux clubs. Pour ce qui est de la rivalité, il ne faut pas cracher sur l’histoire à Paris, le match contre Marseille est très important donc le PSG doit aligner une équipe type et tout faire pour gagner ce match qui est beaucoup plus important que celui de la semaine d’après contre Clermont, où là il faudra mettre une équipe B quelques jours avant de jouer en Ligue des champions », a expliqué le journaliste sur les antennes de RMC. Le coach des Rouge et Bleu s’est prononcé sur ce sujet.

Luis Enrique : « Conscient de l’importance du Classique »

De passage en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique s’est prononcé sur la possibilité de voir Kylian Mbappé débuter sur le banc face à l’Olympique de Marseille ce dimanche. Et comme à son habitude, le successeur de Christophe Galtier a laissé planer le doute sur l’utilisation de son meilleur joueur demain soir au Vélodrome.

« Tout est possible dans la vie », a lancé Luis Enrique, qui assure toutefois être conscient de l’importance du Classique. « Le plus important, c’est le Classique et ce qu’il représente pour le club. Mon souhait est que tout se passe pour le mieux et qu’on puisse assister à un grand match. L’objectif est la victoire contre notre éternel rival », a ajouté l’ancien coach du Barça.