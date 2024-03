OL : Pierre Sage s’explique pour Cherki après le nul contre Reims

En zone mixte après le match nul à domicile contre le Stade de Reims, le coach de l’OL, Pierre Sage, a justifié le remplacement de Rayan Cherki à la mi-temps.

Rayan Cherki sanctionné par Pierre Sage ?

À domicile contre le Stade de Reims, l’Olympique Lyonnais s’est contenté d’un match nul à l’occasion de la 247e journée de Ligue 1. Avec ce résultat, Pierre Sage et ses hommes restent à la 10e place au classement avec 35 points au compteur. Après son excellente performance contre le Toulouse FC puis avec l’équipe de France Espoirs, Rayan Cherki était très attendu samedi soir contre les joueurs de Will Still.

Entreprenant, le meneur de jeu de 20 ans n’a pourtant passé que 45 minutes sur l’aire de jeu, alors qu’il a probablement été le meilleur Lyonnais durant la première mi-temps. Au retour des vestiaires, le natif de Lyon a été remplacé par Ernest Nuamah. Et alors que certaines langues évoquaient déjà une éventuelle sanction de Pierre Sage contre son numéro 18, le coach des Gones a donné une raison tout à fait valable pour justifier la sortie prématurée de Cherki.

Rayan Cherki sortit pour une « petite alerte au mollet »

Au micro de Canal+, Pierre Sage a été interrogé sur sa décision de sortir Rayan Cherki à la mi-temps du match nul entre l’Olympique Lyonnais et le Stade de Reims (1-1). Le technicien lyonnais a indiqué avoir agi par précaution après que le joueur se soit plaint d’une alerte au mollet.

« Il a fait une bonne première mi-temps, mais il a eu une petite alerte au mollet, donc on a été dans une logique de le préserver pour éventuellement le faire jouer mardi (contre Valenciennes) ou s’il ne joue pas mardi afin qu’il puisse finir la saison correctement, car c’est un muscle qui est difficile à soigner », a déclaré le successeur de Fabio Grosso.

À trois jours d’une demi-finale de Coupe de France, l’entraîneur de l’OL n’a donc pas voulu prendre de risques avec l’un de ses éléments en forme du moment.