PSG : Mbappé lance un sacré avertissement à l’OM pour le Classique

À quelques heures du Classique au Stade Vélodrome, la star du PSG, Kylian Mbappé, a lancé un sacré avertissement à l’OM de Jean-Louis Gasset.

Kylian Mbappé prévient l’OM : « Je ne vais pas me cacher »

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé va peut-être disputer son dernier Classique ce dimanche soir lors du déplacement du Paris Saint-Germain sur le terrain de l’Olympique de Marseille, en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Et le moins que l’on peut dire, c’est que le meilleur buteur de l’histoire du PSG compte bien marquer de son empreinte cet autre choc du championnat français.

Présent sur TF1 ce dimanche matin, le capitaine de l’équipe de France a confié au micro de l’émission Téléfoot : « c’est le moment pour les grands joueurs donc, voilà, je suis prêt et bien sûr, comme d’habitude, je ne vais pas me cacher. » Alors que les rumeurs l’envoient au Real Madrid dès cet été, Kylian Mbappé promet une fin de saison XXL avec le Paris SG et cela commence dès ce dimanche pour lui.

« J’ai envie d’être acteur des prochains mois. Dimanche marque le début d’un chapitre crucial. On est tous unis pour faire la plus belle fin de saison possible », a promis l’attaquant de 25 ans, qui pourrait tout de même débuter sur le banc ce soir contre les Marseillais.

Kylian Mbappé sur le banc à Marseille ce soir ?

Pour son dernier grand Classique en Ligue 1, Kylian Mbappé pourrait bien déchanter. En effet, selon les informations du quotidien Le Parisien, Luis Enrique, qui accorde plus d’importance à la demi-finale de la Coupe de France contre le Stade Rennais ce mercredi n’exclurait pas la possibilité de laisser Mbappé sur le banc au coup d’envoi du choc contre l’OM ce dimanche, au Stade Vélodrome.

Avec 10 points d’avance sur son nouveau dauphin l’AS Monaco, avec un match en moins, le Paris SG n’a aucune pression en Ligue 1 et Enrique ne voudrait pas prendre de risques avec Kylian Mbappé. Les échéances à venir, avec la Coupe de France et surtout la Ligue des Champions, poussent le successeur de Christophe Galtier à préserver son meilleur joueur.