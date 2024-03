Gasset répond cash à Enrique ! Le groupe de l’OM pour taper le PSG

L’OM reçoit le PSG ce dimanche soir avec la ferme intention de prendre les trois points de la victoire. Après Luis Enrique, Jean-Louis Gasset a dévoilé son groupe retenu pour ce Classique.

OM – PSG : Gasset convoque 21 joueurs comme Luis Enrique

Ce dimanche soir, à 20h45, le Stade Vélodrome va abriter le match de clôture de la 27e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Après Luis Enrique, qui a retenu un groupe de 21 joueurs pour cette rencontre, c’est au tour de l’entraîneur marseillais Jean-Louis Gasset de dévoiler à son groupe pour ce Classique.

Jonathan Clauss, blessé avec l’équipe de France face au Chili, a rejoint à l’infirmerie Valentin Rongier, Jean Onana et Bamo Meïté. Ces joueurs sont forfait tout comme Ismaëla Sarr (ischio-jambiers). Malgré ces nombreux pépins physiques, le coach de l’OM a retenu un contingent de vingt-et-un joueurs pour tenter de battre le leader du championnat.

Longtemps incertains, Leonardo Balerdi, Samuel Gigot, Pape Gueye et Ulisses Garcia sont finalement bien présents dans le groupe. Par contre, Gasset devra également se passer des services de Simon Ngapandouetnbu, Amir Murillo, Bilal Nadir et Ismaïla Sarr, qui sont encore à l’infirmerie et donc indisponibles. Diminué en défense, le coach olympien de 70 ans a notamment fait appel au jeune défenseur central Brice Negouai (22 ans), qui n’a aucune apparition en Ligue 1.

Le groupe de Jean-Louis Gasset

Gardiens : Lopez, Blanco, Van Neck

Défenseurs : Balerdi, Mbemba, Merlin, Gigot, Garcia, Soglo, Sparagna, Negouai

Milieux : Veretout, Kondogbia, Gueye, Harit, Ounahi

Attaquants : Aubameyang, Ndiaye, Henrique, Correa, Moumbagna.