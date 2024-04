L’OM battu par le PSG, il désigne le responsable

L’Olympique de Marseille est tombé de haut dimanche soir face au Paris Saint-Germain devant son propre public, en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Une défaite due à cette faille relevée par l’un des chouchous de Jean-Louis Gasset.

Une défaite qui fera tâche d’huile

Après des débuts explosifs, Jean-Louis Gasset fait déjà face à ses premières heures chaudes à l’Olympique de Marseille. Les Phocéens ont désormais perdu leurs trois derniers matchs, dont deux de suite en Ligue 1. Battu par le Stade Rennais (2-0) avant la trêve internationale, l’Olympique de Marseille a repris la compétition avec une nouvelle défaite.

A 11 contre 10, Chancel Mbemba et ses partenaires ont subi le même tarif en perdant 2-0 devant le PSG au Stade Vélodrome. Avec cette nouvelle défaite, Marseille perd encore du chemin dans la course à l’Europe et pointe maintenant à dix points du podium. Un échec qui fait mal à Amine Harit, qui pointe du doigt l’une des causes de ce faux pas.

Amine Harit tire sur la fébrilité défensive de l’OM

Au micro de Prime Video, Amine Harit s’est montré très déçu par cette deuxième défaite consécutive de son équipe. Le milieu de terrain regrette la très bonne première période de Marseille, mais qui n’a pas su en profiter pour prendre l’avantage. Les Marseillais n’ont jamais su profiter de leur supériorité numérique pour faire tomber le géant parisien, qui a misé sur les contre-attaques pour frapper au bon moment.

« On n’est pas parvenu à être efficace en défense », regrette Amine Harit, qui salue l’énorme prestation de Gianluigi Donnarumma. « On a eu les occasions, mais il y avait un grand gardien en face aujourd’hui », a fait remarquer l’international marocain.

Il faut reconnaitre la performance XXL du portier du Paris Saint-Germain. Il a gardé inviolables ses buts malgré au moins trois bonnes occasions franches. L’italien a d’ailleurs arrêté une puissante frappe du Marseillais Amine Harit à bout portant.

Malgré un joueur en moins, le Paris a pu battre l’Olympique de Marseille pour la 50e fois de l’histoire de leurs classico en 107 matchs. Les parisiens repartent du stade Vélodrome, confortés dans leur position de leader du championnat Ligue 1, avec 12 points d’avance sur le Stade brestois, le deuxième.