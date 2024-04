Défaite de l’OM (0-2) de Jean-Louis Gasset, le cadeau du PSG au RC Lens

Ce dimanche, le classico de la 27e journée de Ligue 1 entre l’OM et le PSG a tourné en faveur des Parisiens, victorieux 0-2. Le club de la capitale rend ainsi un grand service à trois clubs, mais surtout au RC Lens, sous la menace de l’Olympique de Marseille au classement.

Le PSG a acquis sa 50e victoire face à l’OM en 107 matchs. Le club parisien a de nouveau battu son rival en Ligue 1 au stade Vélodrome ce dimanche, dans le cadre de la 27e journée du championnat.

Face au PSG, la marche trop haute pour l’OM

Si les Marseillais ont été dangereux dans la première partie du match, le jeu s’est progressivement rééquilibré malgré la contestable expulsion du joueur parisien Luca Beraldo à la 40e minute du match.

Le retour de vestiaire des Parisiens a été nettement mieux puisque les hommes de Luis Enrique, malgré leur infériorité numérique, ont pris le dessus sur les joueurs de Jean-Louis Gasset. Cette domination s’est d’ailleurs concrétisée par le but de Vétinha à la 53e minute du match.

L’entraîneur du PSG s’est même offert le luxe de faire sortir ses 3 meilleurs attaquants, Kylian Mbapé, Ousmane Dembélé et Kolo Mouani. Ce coaching sera gagnant puisque l’équipe parisienne, sur un contre, a marqué le deuxième but du match par Gonçalo Ramos à la 85e minute. Le joueur lancé par le technicien espagnol vient ainsi de confirmer le bon choix de ce dernier.

Malgré les tentatives des joueurs de Jean-Louis Gasset pour réagir, le portier Gianluigi Donnarumma du PSG a gardé ses cases inviolées. C’est bien une défaite qu’on subit à domicile les joueurs de l’OM.

Et ce succès ne fait pas que la bonne affaire du Paris Saint-Germain, qui compte désormais 12 points d’avance sur son second, le Stade brestois (50 pts). C’est aussi le RC Lens, l’OGC Nice et même le LOSC qui profitent de cette victoire des Parisiens pour garder leur avance sur les joueurs phocéens.

Quand le Paris Saint-Germain fait reculer son rival

Ainsi, Lens, malgré son revers 2-1 dans le derby du nord face à Lille OSC, le Racing Club de Lens garde ses 3 points d’avance sur l’Olympique de Marseille au classement. L’OGC Nice se sent davantage sécurisé avec 4 points d’avance. Que dire de Lille, actuel 4e du classement de Ligue 1 avec 46 points à son compteur…?

Cette défaite de l’OM est surtout une mauvaise nouvelle pour Jean-Louis Gasset et ses joueurs avant d’affronter le LOSC vendredi prochain ainsi que le Benfica Lisbonne en Ligue Europa la semaine d’après. Cette défaite, qui est la 3e de suite du nouvel entraîneur marseillais, suscite des interrogations sur la durée de l’embellie constatée à sa prise de fonction sur le banc olympien, en plus de faire planer un gros doute sur son avenir après la saison.

Le club phocéen a chuté pour la première fois sous Gasset lors du match retour de Ligue Europa face à Villeréal (3-1). Une seconde défaite 2-0 face au Stade Rennais FC avait semé le doute dans les esprits avant la pause internationale. Cette énième défaite face au Paris SG à la reprise de la compétition pourrait prolonger le mal-être des joueurs marseillais à Lille vendredi prochain.

Pablo Longoria a fait venir du beau monde au vélodrome pour cette affiche OM-PSG

Pour ce match, Pablo Longoria a invité du beau monde à ses côtés. Outre l’ancien président de l’OM, M. Vincent Labrune, le président marseillais a fait venir Eric Gerets et plusieurs autres figures importantes du foot européen au stade Vélodrome pour ce classico OM-PSG (0-2).