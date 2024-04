Mercato RC Lens : Franck Haise envoie un message clair aux dirigeants

Franck Haise a assisté impuissant à la nouvelle défaite du RC Lens 2-1 face à Lille vendredi soir en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. L’entraîneur des Sang et Or est convaincu que son groupe manque de talents pour être au niveau des meilleurs.

Des Sang et Or moins fringants que la saison dernière

Entre la saison dernière du RC Lens et celle en cours du RC Lens, il n’y pas photo. Les Sang et Or paraissent loin de leurs standards habituels au point de continuer par perdre des points dans la course à l’Europe. Qualifié en Ligue des Champions en tant que vice-champion de France, le club lensois vise un bis repetita au terme de cette campagne.

Mais la défaite concédée 2-1 contre Lille vient encore remettre en cause la capacité du groupe en place à répéter la performance précédente. Franck Haise est d’ailleurs privé des joueurs comme Seko Fofana et Loïs Openda, des hommes du succès de la saison dernière mais dont les départs n’ont pas été compensés à juste titre.

Franck Haise réclame déjà des renforts

Dans le même temps, les recrues peinent à s’adapter, à l’instar d’un Elye Wahi, qui est arrivé à Lens l’été dernier après une saison explosive à Montpellier. Après un hiver trop calme, il est clair que le club artésien doit se montrer actif sur le marché cet été. Pas assez satisfait de son groupe, Franck Haise l’a fait savoir à ses dirigeants.

Pour le technicien de 52 ans, « Il faut améliorer l’équipe pour se hisser au niveau des meilleurs. Ce n’est pas le cas cette saison. », a-t-il déclaré après le Derby perdu face au LOSC, dans des déclarations rapportées par Mercato RC Lens. Un message clair envoyé à Arnaud Pouille, le directeur général du club.