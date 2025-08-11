Mercato PSG : Luis Campos réussit un coup en or !

Le PSG vient de boucler l’arrivée de sa troisième recrue estivale. L’annonce officielle de sa signature est imminente.

Mercato PSG : Illya Zabarnyi, c’est presque fait !

Après Renato Marin et Lucas Chevalier, Paris tient déjà sa troisième recrue estivale. Depuis des semaines, le club cherchait un défenseur central. Sur le côté droit, les manques étaient clairs. Marquinhos et Pacho assurent, mais Luis Enrique voulait un renfort. Le technicien parisien veut solidifier et sublimer la défense.

Le choix s’est porté sur Illya Zabarnyi, international ukrainien. Auteur d’une saison solide à Bournemouth, il a posé le pied à Paris dimanche. Visite médicale passée dans la foulée. Signature prévue ce lundi. Contrat : cinq ans. Les dirigeants aimeraient l’aligner vite, peut-être même mercredi contre Tottenham, en Supercoupe d’Europe. L’annonce officielle pourrait tomber dès cet après-midi.

Montant du transfert : 63 millions d’euros. Un investissement fort, mais logique pour un joueur doté de qualités rares. Il viendra concurrencer Marquinhos. Et si ses performances suivent, il pourrait s’imposer. Le capitaine brésilien, excellent l’an dernier, pourrait glisser à droite en cas d’absence d’Achraf Hakimi, notamment lors de la CAN au Maroc. Avec Zabarnyi, Paris frappe un grand coup. Sa future entente avec Willian Pacho promet beaucoup.