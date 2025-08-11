Mercato : L’OM tente un échange surprise pour Edon Zhegrova

Face à l’impasse sur le dossier Edon Zhegrova, l’OM envisage une solution audacieuse. La direction marseillaise serait prête à impliquer Faris Moumbagna dans un échange avec le LOSC.

Mercato OM : Faris Moumbagna sacrifié en échange d’Edon Zhegrova

L’Olympique de Marseille poursuit son mercato audacieux. Après sa sixième recrue Timothy Weah, le club phocéen s’attèle pour faire venir Edon Zhegrova. L’attaquant kosovar n’est pas insensible au charme phocéen. Il aurait même déjà donné son arrivée à l’OM dès cet été. Cependant, les négociations avec le LOSC n’avancent pas vraiment.

Les dirigeants lillois sont intransigeants dans les discussions. Au point où ils comptent même réintégrer Edon Zhegrova dans le groupe de Bruno Genesio pour la saison à venir. Cette posture complique les chances ave l’OM. Mais les Phocéens n’ont pas encore dit leur dernier mot dans ce dossier. Ils envisagent à présent d’inclure un joueur dans le deal afin que chacun y retrouve son compte.

Ce joueur sacrifié pourrait bien être Faris Moumbagna, selon les indiscrétions du site Africa Foot. L’attaquant camerounais est actuellement écarté du groupe professionnel par Roberto De Zerbi. Il fait partie des lofteurs de l’OM, qui s’entraînent avec l’équipe réserve. Situation alertant plusieurs clubs, dont Toulouse FC.

Une doublure parfaite pour Olivier Giroud

La source explique que son profil plaît particulièrement au LOSC, qui verrait en lui une doublure idéale pour Olivier Giroud. Du côté de l’OM, la direction pourrait tirer profit de cet intérêt lillois pour Faris Moumbagna afin de négocier l’arrivée d’Edon Zhegrova à moindre coût. Cet échange permettrait au LOSC de recruter un avant-centre tout en trouvant une porte de sortie à Zhegrova, dont le contrat expire l’année prochaine.

Ce montage financier entre les deux clubs est perçue une solution gagnante et commence à prende l’ampleur en interne. Reste à s’entendre sur les valorisations respectives de deux joueurs et à obtenir l’accord de Faris Moumbagna. La fin du mercato promet d’être très animées entre Olympiens et Dogues.