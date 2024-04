Mercato PSG : « C’est une petite bombe », de grosses révélations sur l’avenir de Luis Campos

L’avenir de Luis Campos au PSG est de plus en plus incertain depuis l’annonce du départ de Kylian Mbappé. Le conseiller stratégique du club semble être sur le départ, menacé par Antero Henrique qui tirerait les ficelles.

Luis Campos, pas un échec pour le PSG

On est bien parti pour en avoir davantage jusqu’à la prochaine fenêtre des transferts cet été. Le sort de Luis Campos au PSG se joue désormais dans les prochaines semaines à venir alors que le club doit aussi préparer le mercato estival. L’homme derrière l’arrivée de Kylian Mbappé au Parc des Princes sait déjà que son protégé partira à la fin de la saison. Ce que la direction du club ne semble pas digérer, prenant le Portugais pour responsable.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Campos a réussi à faire signer plusieurs joueurs pour le club français. Si « certains ont mis du temps à s’adapter, mais certains arrivés ont déjà montré plus que le bout de leur nez », selon Jérôme Rothen. L’ancien international français. Sur son émission Rothen s’enflamme, le consultant de RMC cite en exemple « Vitinha qui est un véritable connecteur au milieu de terrain, et d’autres comme Lucas Beraldo ».

Une guerre froide entre Antero Henrique et Luis Campos

Prenant la défense de Luis Campos, Rothen accuse Antero Henrique, ancien directeur sportif du PSG, et proche de Nasser Al-Khelaïfi, d’avoir tenté de nuire au club et de détruire la réputation du Portugais avec qui il partage une relation glaciale. Le consultant révèle que Henrique veut voir Campos limogé à tout prix. « Il fait tout pour détruire Luis Campos », assure Jérôme Rothen. Antero Henrique entretient de bonnes relations avec Nasser et s’est occupé d’un autre club qatari : Braga.

Plus surprenant, l’homme de 46 ans fait de graves révélations sur la vie en interne au PSG. « Le problème, c’est que le PSG, c’est le chaos en coulisses ! », assure-t-il. Evoquant toujours Antero Henrique, Rothen indique que « depuis des années et des années depuis qu’il a quitté le PSG, essaie de nuire au club ».

Le coup de gueule de Rothen est une véritable grenade pour le Paris Saint-Germain à l’approche d’une semaine cruciale pour les hommes de Luis Enrique. Ils se préparent à faire face au Stade Rennais en demi-finale de Coupe de France mercredi, au Clermont Foot en Ligue 1 samedi, avant un quart de finale alléchant de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, avec le match aller mercredi prochain.